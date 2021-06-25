金山估值官 華人女婿郭華健華埠拉票

郭華健（圖正中間）在華埠籌款拉票，獲得眾多華裔社區代表支持。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 估值官郭華健（Joaquín Torres），料將在今年底參與選舉競逐，以保住民選官位。6月24日，這位娶了上海太太的「華人女婿」，也特別來到華埠 舉行籌款拉票活動，爭取支持。

所謂的估值官，即是英文所指的「Assessor-Recorder」，是舊金山全市的民選官位之一，負責全市的樓宇估值，房產稅務等。估值官辦公室也會定期發佈報告，解析目前房地產市場的交易情況，以及全市樓宇的最新價值等信息。

郭華健是墨西哥裔，太太是來自上海的影視演員錢睿博，曾經出演多部知名影視劇。郭華健來自政治世家，他的父親是加州政壇的名人特里斯（Art Torres），曾任加州民主黨主席以及州議員，現在是加州大學 的校董。

郭華健與妻子錢睿博。（郭華健提供）

郭華健表示，自己小時候雖然是在南加州長大，但是也有長輩在灣區，因此也常來舊金山華埠消費。十多年前，他在紐森（Gavin Newsom）擔任市長時期進入市府，隨後在李孟賢（Ed Lee）擔任市長時成為主任官員，在現任市長布里德（London Breed）麾下則一度出任經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）主任。

今年年初，舊金山時任行政官凱利（Naomi Kelly）因為捲入腐敗風波而辭職，隨後布里德委任時任估值官朱嘉文（Carmen Chu）出任行政官，隨後再委任郭華健接替朱嘉文，成為新的估值官。郭華健也強調會繼續為民服務，在稅收上做到更加平衡公正。

當天華埠的籌款活動獲得不少華裔代表支持，包括前市府行政官李偉良（Bill Lee），華埠街坊會主席李兆祥，前市府委員余浩揚，中華慧妍總會代表等。李兆祥也盛讚郭華健在擔任市府經濟與勞動力發展辦公室主任時期幫助小商業的發展的工作，期待他能夠繼續幫助華裔社區。

今年舊金山本來沒有選舉，但是因為一場罷免州長紐森的選舉，舊金山本地也將隨之舉行相關選舉。而郭華健的估值官選舉，也料將和紐森罷免選舉出現在同一張選票上。