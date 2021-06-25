2.1億元亞裔公平預算案 加州社區領袖促紐森速簽署

亞太裔社區代表敦促紐森（前）簽署「亞裔公平預算案」。（本報檔案照片）

近50位來自加州 亞太裔社區的領袖發表共同聲明，敦促州長紐森（Gavin Newsom）在州立法機構通過幫助亞裔 社區的預算 案，即「亞裔公平預算案」（API Equity Budget）。

該預算案需要在7月1日前，就是下一財年開始前簽署通過。據悉，亞裔公平預算案已經在6月17日通過了加州參議院。

50多位亞裔領袖在聯合聲明中表示：自疫情開始以來，亞太裔社區所面臨的仇恨攻擊與犯罪問題是對加州一個真實的、持續不斷的威脅。他們認為，紐森必須采取行動，明確支持亞裔公平預算案。這個亞裔公平預算案是一項2億1000萬美元的提案，它將對亞裔社區進行大投資，以解決長期以來影響亞太裔社區的種族不平等問題，並幫助解決過去一年中激增的反亞太裔仇恨和暴力事件。

「當我們今年早些時候與紐森州長會面時，他很了解加州反亞裔種族主義的遺留問題和持續的巨大負面影響，現在是州長全面支持變革的具體解決方案的時刻了」 ，華人權益促進會（CAA）聯合行政主任崔楨文表示。

華人權益促進會也參與創辦了自主報案平台「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）。在2020年3月19日至2021年3月31日期間，在全國範圍內，平台收到了6603份仇恨事件報告，而其中2640份來自加州。

這份亞裔公平預算案的資金將會用於：在社區應對反亞太裔仇恨攻擊時，為加州亞太裔居民提供在語言和文化上與其背景匹配的州級服務；通過投資於促進社區和鄰裏安全的項目和夥伴關系來保護社區；促進包容的經濟發展，以建設和支持擁有悠久歷史的的亞太裔社區生活場所（如華埠） 。

亞太裔黨團主席、加州參議員潘君達（Richard Pan）表示：「亞太裔長期以來，取得政府服務方面經常面臨障礙，許多方面缺乏亞太裔社區所需求的資源。這次疫情下我們社區遭受仇恨攻擊，迫切需要各種支持。」

50多位聲明聯名簽署人包括，亞美公義促進中心（AAAJ）執行總監Aarti Kohli，舊金山安老自助處行政主任鍾月娟，亞太基金（Asian Pacific Fund）主席與執行總監Audrey Yamamoto，屋崙華埠商會主席陳錫澎等。