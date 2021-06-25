屋崙削減警局預算1840萬 義工隊長失望

屋崙警員此前走訪華埠。目前華埠不少商戶反對削減警局預算，擔心人手減少，治安惡化。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市議會24日投票通過市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）、法夫（Carroll Fife）、加洛（Noel Gallo）和卡爾布（Dan Kalb ）提出的2021到2023兩財年的預算 修正案。其中決定，削減警局預算1840萬用於預防暴力。維持兩年4期的警員學院，而非市長薛麗比提議的兩年6期。並將911報警中一些非暴力、非刑事的電話，交給民間團隊和交通局處理，讓警局專門解決暴力犯罪。

屋崙市議會24日投票通過市議員勵琪等人提出的預算修正案，決定削減警局預算1840萬。（記者劉先進／截圖）

市長：預算削減 迫使警員加班

此前一直反對削減警局預算的薛麗比，24日公開聲明說，市議會通過的預算做出了大膽的投資，通過預防暴力和非警員戰略重新構建公共安全，她強烈支持。但不幸的是，預算削減了50名回應911電話和執行交通安全的警員。削減了非常需要的警員學院，這將大大減少警員人手，並推遲對屋崙市民危機時刻的反應。將迫使警員更多的加班，這對警員和居民來說都是昂貴和不安全的。

自從疫情後，全美多個城市槍枝暴力飆升。截至目前，屋崙兇殺案增加到60起，去年同期只有32起。此前，屋崙警局預算吃驚，華埠 巡警削減，2月前後搶劫一度近30起。隨著華埠社區出聲、義工巡邏，治安又好轉。

記者採訪的不少華埠義工和商家，都反對削減警局預算，擔心警局經費減少，會砍掉人手，讓治安惡化。藍天使義工徵集簽名超3000人，反對削減預算。義工隊長鄺偉表示，對市議會的決定很失望。希望警局合理安排資源，關注華埠。也會繼續觀望華埠治安狀況。如果情況惡化，可能考慮調整或減少義工巡邏安排，要照顧隊員安全。

議員：911報警 61%涉及非刑事

勵琪的預算修正案，希望創建可負擔住房，改善公園，為100多個遊民營地提供衛生服務等。但減少警局預算最引人關注。

勵琪認為，屋崙一半的警員資源用於巡邏和回應911電話。61%警方回應的911報警電話，涉及非刑事。在2019年，這包括數以千計的堵住車道、拖車、精神健康事件，虛假警報，以及要求向警方報案。削減警局預算，可投資預防暴力工作，且將911報警電話中一些非刑事、非暴力電話，交給文職團隊或交通局處理，讓警局將工作重點放在解決暴力犯罪上。

警員學院規模 維持目前2年4期

具體來說，維持目前每年2期、兩年4期警員學院的規模，而不是市長薛麗比建議兩年6期的學院規模。以節省資金，再投資1740萬給暴力預防部門，相當於增加其預算一倍，以便在受暴力和創傷影響最大的社區增加和雇用暴力干預者和社區大使，以預防暴力。在第二個財年，凍結911戰術行動組的宣誓警官職位空缺。

勵琪在24日的會議上說，警員學院每年花費400萬，但只能招募38人，畢業加入警局的只有17人，畢業率只有44%，市議會要求提交一份報告，確保畢業率提高，大幅增加學院培養的警員數量，提高畢業率。

節省警校經費 援助非暴力報警

勵琪建議，節省下來的警員學院資金，可以打造社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），即在消防局成立文職危機處理小組，應對非暴力、非刑事的911報警。第一個財年，成立三個MACRO小組，覆蓋東屋崙地區。第二年擴大到六個小組，覆蓋全市。

另外，在第二個財年，將9個特定的與交通有關的911服務電話，移交給屋崙交通局。電話投訴涉及不當停車、被遺棄的汽車和車輛堵塞車道等事件。將這些報警電話從屋崙警局的職責中移除，讓警員的時間和資源集中在解決嚴重的暴力犯罪上。