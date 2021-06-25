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金山市府未打疫苗員工恐遭解雇 工會抨擊

編譯組／舊金山24日電
舊金山下令所有員工必須接種新冠疫苗，否則可能遭到解雇。（Getty Images）
舊金山下令所有員工必須接種新冠疫苗，否則可能遭到解雇。（Getty Images）

舊金山市府日昨表示，一旦新冠疫苗獲得美國食品藥物管理局（FDA）全面批准後，將要求所有3萬5000名員工都必須接種疫苗，否則可能遭到解雇。

市府員工工會24日抨擊這項政策，呼籲市府改採合作方式。維權團體也表示，在這項強制規定下，受到最多懲處的會是非裔員工。

目前，美國三種疫苗是在FDA緊急授權下上市使用，預計未來幾個月內會獲得FDA全面批准。根據舊金山市府23日的宣布，在疫苗獲得全面批准後，市府員工有10周的時間可以接種疫苗，從本月28日起，員工有30天的時間向市府報告個人接種狀況。官員表示，有健康和宗教理由的員工可豁免接種疫苗，但沒有豁免理由的員工若拒絕接種疫苗，將受到包括解雇在內的懲處。

代表舊金山2萬名公務員的國際服務雇員工會（Service Employees International Union，簡稱SEIU）Local 1021、維權團體「非裔雇員聯盟」（Black Employees Alliance）和「反反非裔聯盟」（Coalition Against Anti-Blackness）24日稱，這項政策是一項「威脅命令」，舊金山應該和工會商討，不應該單方面強加。他們表示，任何工作規定的改變都需要進行集體談判，市府這項政策對非裔員工不近人情。

SEIU Local 1021在一份聲明中說：「疫苗可以保護生命，但我們不支持具有威脅性的命令。這項新政策忽視了防礙特定員工接種疫苗的文化、宗教和健康因素。」

代表舊金山市府宣布這項決定的人事部政策長圖貝紐（Mawuli Tugbenyoh）24日表示，他同意工會有權透過談判解除他們的憂慮。

市議會議長華頌善（Shamann Walton）對非裔員工組織的憂慮表示同情，她認為，以解雇之名威脅員工接種疫苗，似乎有些苛刻。

舊金山人事部部長伊森（Carol Isen）表示，這項政策是他們為了員工的健康和安全，以及為了保護這座城市避免遭遇「不可接受的風險」必須做出的決定。

舊金山大樓與建築貿易委員會（San Francisco Building and Construction Trades Council）財務長岡薩雷茲（Rudy Gonzalez）說：「與其將懲處作為重點，我們更應該對必要性公務員進行和公眾相同的教育和宣導，並要顧及對接種疫苗有顧慮者的感受。」

疫苗 舊金山 非裔

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