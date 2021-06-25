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矽谷百億投資安巴尼 印度計畫業務不如預期

編譯組╱灣區24日電
矽谷投資亞洲首富百億安巴尼發展印度業務，但因疫情與經濟不振，業務發展並不如預期。(美聯社)
矽谷投資亞洲首富百億安巴尼發展印度業務，但因疫情與經濟不振，業務發展並不如預期。(美聯社)

去年，Google與臉書等矽谷科技巨擘共投資超過100億元給亞洲首富安巴尼(Mukesh Ambani)，以及他試圖讓數億印度人上網的計畫。投資迅速協助億萬富翁安巴尼創建印度企業集團「Reliance」，有助於矽谷公司成為進入印度市場的入門一員，也站穩在這個全球快速成長網路市場步伐。不過，並非所有進程都按計畫進行。

安巴尼計畫使用臉書訊息服務「WhatsApp」連結到印度數百萬名小型企業使用、他集團旗下的電子商務系統「JioMart」。也與Google合作開發平價5G智能手機。Reliance主要業務包括能源、零售業與科技，計畫將於本周年度股東大會提出最新計畫內容，包括一項建設印度5G網路計畫。

但是，印度持續受到新冠疫情影響打擊，包括經濟衰退，「Jio」相關計畫也面臨億萬企業擁有者通常會經歷的政治介入問題。

即使在正常情況，在印度銷售智慧手機都是艱難任務。根據「世界銀行」最新數據，印度人平均年收入2000美元，導致在印度大部分地區民眾買不起昂貴智能手機。蘋果在印度市場銷售iPhone面臨多重困難，三星(Samsung)也輸給較便宜的中國品牌對手如小米、Oppo與Vivo。全球疫情更加劇這一挑戰，供應鏈負荷超重，關鍵零部件短缺。導致製造便宜智能手機難度加高。

研究公司「IDC」分析師考爾(Kiranjeet Kaur)表示，供應鏈影響產業每一環節，對較小的本地企業影響更大。儘管Jio計畫擁有廣大資源，智慧手機市場相對較新，尤其專注在低端用戶，使得採購零件更加困難。彭博社最近報告，由於原料短缺與價格上漲，JioMart必須大幅降低智慧手機的銷售目標。

印度智慧手機延遲推出，可能削弱Google在印度當地網路用戶群的努力。目前印度已有超過7億網路用戶，並可能在未來幾年內快速擴充。「Counterpoint Research」行動裝置研究主任帕塔克(Tarun Pathak)認為，印度長期新冠疫情導致經濟崩潰，傷害消費者升級手機裝置的能力。

臉書投注57億元在印度Jio相關計畫，是美國公司史上最大投資之一，促成臉書旗下WhatsApp與其合作，有意取代亞馬遜與沃爾瑪在印度線上零售市場的領先地位。JioMart於臉書投資前幾個月成立，目前在印度超過200個城市營運，但零售業成長緩慢，WhatApps也面臨印度監管部門規則困境，業務發展困難加重。

印度 手機 臉書

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