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暫停租客欠租驅逐令 聖荷西延至八月底

記者陳程威／聖荷西報導
聖荷西市議會決定將原定於6月30日到期的暫停驅逐租客令延長至8月31日。(Getty Images)
聖荷西市議會決定將原定於6月30日到期的暫停驅逐租客令延長至8月31日。(Getty Images)

聖荷西市議會日前決定，將原定於6月30日到期的暫停驅逐令延長至8月31日。

加州州長紐森21日宣布，加州將從聯邦補助計畫中撥款52億元，協助租戶繳交疫情期間的欠費，以免造成無家可歸潮和住宅負擔能力危機。聖荷西市長李卡多22日表示，聖荷西也有可能從紐森的相關計畫中受益。

但是聖荷西的許多市議員以及社會活動人士都認為，延長兩個月的保護令並不足以支撐在疫情中遭受嚴重打擊的人們。他們希望能夠將延緩驅逐令持續到年底。

代表東聖荷西，受到疫情影響最嚴重地區的議員艾派薩（Maya Esparza）表示，希望市議會能夠將禁令延續到年底。對此，李卡多以及其他市議員表示可以考慮相關提案。

今年3月，聖荷西市接受了聯邦政府提供的3000多萬元的緊急租房援助。聖荷西市的房屋驅逐率已經下降。暫緩驅逐令將會保護支付25%租金並簽署了申請租金援助聲明的租戶。

根據市府的相關公告，租戶必須在8月31日之前支付至少25%的到期租金，才可能避免被驅逐。此外租戶還必須簽署受到新冠疫情影響而導致相關財務困境聲明給房東。房東不得採取諸如拒絕房客入內、移走個人財產或關閉相關服務等措施來，報復受暫停令保護的房客。房東若採用違法方式驅逐房客，將會受到相關的罰款。

儘管房東不能因房客未支付足夠租金驅逐房客，但租客仍然需要支付相應的租金。

此外，房東不得向受影響的租戶收取任何罰款、利息或因暫停支付租金產生的其他費用。

房東群體，特別是加州公寓協會(California Apartment Association)反對延長驅逐房客的禁令。他們認為，加州經濟已經重開，而且延長禁令將會使得小房東們難以承受。

然而來自州府的資金援助十分緩慢，根據加州住房和社區發展部報告顯示，5月31日前的4億9000萬元租金援助請求中，僅支付了3200萬元。在聖他克拉拉縣，有近3萬7000位民眾向州政府申請了4920萬元的租金援助，目前僅獲得190萬元的撥款。

聖荷西將延緩租客驅逐令到八月底。（記者陳程威/視頻會議翻攝）
聖荷西將延緩租客驅逐令到八月底。（記者陳程威/視頻會議翻攝）

租金 聖荷西 房東

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