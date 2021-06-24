全美首例 舊金山通過永久限制外賣送餐費

舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

舊金山 的餐館日昨慶祝對第三方送貨公司收費的重大勝利。市議會一致投票 通過了決議，將DoorDash和Grubhub等公司收取的外賣送餐費佣金永久地限定為每筆訂單的15%。這項立法只涉及到送餐費，不包括營銷費等其他費用。

尚待出台的修正案可能允許餐館和快遞公司就營銷費用達成單獨的協議。希望在此類應用程式上更醒目的餐館可以這樣做。此立法還包括規定，即將信用卡手續費上限定為3%，並防止第三方配送公司強迫餐館選擇加入營銷協議。這些措施將在以後的日子進行表決。

目前，立法只是將緊急條款永久化。現有條款原訂於8月15日，也就是舊金山的餐館能夠完全重新開業後60天到期。

去年，由於餐館受到與疫情有關的停業令的衝擊，主要城市都對送貨佣金進行了限制。舊金山現在是美國 第一個頒布永久性上限的主要城市。

市議員在22日的投票中一致投票批準了這個上限。一些送貨員和商會當時表示反對永久上限，說這將損害送貨員的收入。西語裔餐館協會執行長洛卡（Lilly Rocha）在那次會議前不久曾發表了文章，表達她反對永久上限。

22日投票後不久，名「保護應用型司機和服務聯盟 」發言人維特（Geoff Vetter）指出，全國各地的臨時上限導致客戶成本的增加。「收費上限的經驗證明，它們對司機不利，對餐館不利，對消費者不利」，維特在一份聲明中說。

然而，這項立法得到了許多餐館老闆支持。

Grubhub則譴責市議會的投票結果。公司發言人在電子郵件聲明中說：「費用上限是任意的價格控制。在餐館比以往任何時候都需要更多的支持、能見度和訂單量時，這樣做完全是錯誤的」。

一旦下個月對立法修正案進行表決，該上限將需要市長布里德（London Breed）的最終批准才能成為法律。