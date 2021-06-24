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1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

未接種者傳播 Delta毒株可能再變異

記者王若然／綜合報導
傳播力極強的Delta變異毒株在全美及地方迅速傳播，特別是在未接種疫苗民眾間傳播。（歐新社）
傳播力極強的Delta變異毒株在全美及地方迅速傳播，特別是在未接種疫苗民眾間傳播。（歐新社）

洛杉磯縣公共衛生官員23日敦促民眾，在工作場合或出席大型室內活動時，仍要遵守防疫規定，因為傳播力極強的Delta變種毒株在全美及地方迅速傳播，特別是在未接種疫苗民眾間傳播。

造成印度及其他國家疫情災難的Delta變種毒株正在全美傳播。儘管目前的疫苗對抗該毒株有效，但Delta仍可以通過未接種疫苗的民眾傳播，很可能再次攻破疫苗的防守。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，「Delta毒株迅猛傳播，目前全美約20%的新冠患者都由該毒株造成，因此在工作和大型聚會場合，民眾應繼續採取防疫措施。」除非在室內時，能保證每個人都完成疫苗接種，否則還是要戴口罩

費若表示，未接種疫苗的員工，或在室內工作需要接觸很多客人的員工應該戴口罩，有隔板阻擋保護，在足夠多人接種疫苗之前，「讓我們盡可能保障工作場合的安全。」

根據目前加州政府對工作場所防疫措施的規定，未接種疫苗的員工在室內工作時必須戴口罩，雇主必須提供N95口罩。雇主必須記錄員工的打疫苗情況，但公司自主決定是否強制員工打疫苗。對於不願透露是否打了疫苗的員工，則應視為未接種。

此外，室內大型活動超過5000人，不論是否接種疫苗都需戴口罩。如Staples中心舉辦的NBA球賽。

疫苗 口罩 防疫

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