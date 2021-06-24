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變種病毒有隱憂 舊金山市長籲打疫苗

記者李晗 / 舊金山報導
布里德樂見舊金山「又活過來了」，同時強調打疫苗的重要性。（視頻截圖）
布里德樂見舊金山「又活過來了」，同時強調打疫苗的重要性。（視頻截圖）

加州已經全面重啟超過一周，舊金山居民的生活、商業活動也都陸續回歸正常，但是變種病毒Delta的新聞一直未有停歇，隱憂依然存在。

市長布里德（London Breed）中文媒體圓桌上表示，舊金山又活過來了，但疫情尚未完全結束，病毒依然還在，因此她強調打疫苗的重要性。

她說只要有民眾尚未打疫苗，那麼就還是會有感染隱憂，雖然未必會出現如之前疫情高峰時期的感染數字高企的情況。她指出，根據衛生官員的意見，疫苗對於變種病毒依然有效，所以呼籲民眾要積極接種疫苗。她也樂見現在舊金山的市民生活回歸正常，「舊金山又活過來了。」

舊金山目前合資格的民眾中，至少接種一劑疫苗的比例已經超過八成，完全接種的比例也超過七成。

此外，市長也特別回應了目前的治安問題和警局預算的爭議。她強調，市府了解亞裔社區對於治安的擔憂，並且呼籲市議會能夠通過警察學校的預算款項，避免警力缺失。同時她也反對當前議會中提出的新的應對遊民問題的應急隊伍方案「CART」。

舊金山現任的市府律師（City Attorney）即將轉任水利局長，政界盛傳州議員邱信福等官員有意接任市府律師職務。對於新的市府律師潛在委任人選，布里德則賣關子表示，心中已經有很棒的人選，會讓舊金山感到驕傲的人選。她也暗示，可能會讓華文傳媒率先知道這個人選是誰。

舊金山 疫苗 變種病毒

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