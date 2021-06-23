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金山爆劫車案 亞裔男跳車逃命 驚險影像曝光

記者李晗 / 舊金山報導
亞裔男子跳車保命的過程，被監控錄像拍下。（視頻截圖）
亞裔男子跳車保命的過程，被監控錄像拍下。（視頻截圖）

舊金山華裔聚居區日落區，上周發生劫車案件。一名亞裔受害男子在清晨被人持槍劫車，隨後他跳車逃命。事情經過被監控錄像拍下，經主流英文台報導之後引起關注。

根據警方的報告，案發時間是6月18日的清晨5時30分左右，地點位於日落區的Santiago街一帶。警方透露受害人一名32歲的亞裔。當時劫車嫌犯用槍指著在車中的受害人，要劫車。隨後嫌犯直接開車要走，當時受害人還坐在車內。嫌犯拿了受害人的財物之後，受害人跳車逃生。

1男子受傷的照片。（取自Gofundme）
1男子受傷的照片。（取自Gofundme）

英文電視台KGO獲得現場的錄像之後公開，引起社交媒體熱議。視頻內容可見，當時是早晨的5時36分左右，一輛車在居民區的馬路上飛馳而過時，突然車上有人開門跳下，摔倒在地，車輛也短暫停下，之後開走。跳車的男子踉蹌了幾步，往相反方向跑開。

之所以在清晨5時，男子表示當時是送妻子去上班。他的妻子也已經在眾籌Gofundme的網站發起募捐。募捐的信息頁面顯示，在疫情之後，男子和妻子都失業了，直到最近經濟重啟才找到工作。當時男子在家門外，坐在車裡，不幸遭遇這個暴力事件。

他向英文傳媒表示，當時嫌犯稱要殺了他，所以他別無選擇，只有跳車逃走。案件造成他身心受創，除了身上有多處傷痕之外，也有造成心理創傷。當時他被送往舊金山加大（UCSF）的醫院治療。據警方報告，損失的財物包括手機、信用卡、珠寶、衣服、證件等。

劫車發生之後，警方迅速找到了事主的車。目前尚未有人被捕。如果有更多相關信息的人士，可以撥打電話415-575-4444，或者發送短信給TIP411（847411，以「SFPD」開頭然後打入信息）提供線索，可以匿名。

Gofundme的頁面上也公佈了受害男子的受傷照片。想要捐款資助的民眾可以登錄網址：https://www.gofundme.com/f/armed-robbery-carjacking-and-kidnapping-of-asian

亞裔 舊金山 疫情

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