金山華裔Uber司機送餐 惡客連爆粗口被停權

華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭遇種族歧視。他提醒華人朋友，遇到類似遭遇，一定要大聲說出來。（記者劉先進／攝影）

華人Uber Eats司機Jimmy 22日表示，前不久給客人送酒水過程中，對方拒絕Uber出示身分ID的要求，一定要他將酒水放在門口。Jimmy不同意，客人狂爆粗口，還用種族歧視 的話語罵人，說他是中國 婊子、新冠病毒攜帶者。因為感覺到人身安全受威脅，Jimmy不得不取消訂單。

Uber高級公關助理福格尼（Navideh Forghani）對本報表示，已將辱罵他人的顧客帳戶關掉，拒絕他繼續使用Uber Eats的送餐服務。

華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭顧客狂爆粗口，用種族歧視的話語罵人。圖為對方罵人截圖。（Jimmy供圖）

司機要求出示ID 對方開始罵人

Jimmy說，本月5日晚上10時45分，他接到Uber Eats派送的訂單，從東灣快樂山（Pleasant Hill）一酒水商店買酒，送到康柯德（Concord）某住處，訂單客人的網絡名為Kyra H.。拿到酒水後，他在路上就收到Kyra的短訊說，「進入小區大門後，將酒水留在門口。」

Jimmy回答，「需要出示ID證明你的身分。」Jimmy事後解釋說，根據Uber Eats的規定，送酒水到達指定地點後，必須查看客人ID，看清楚對方是否在18歲以上，能否合法飲酒。且要確保對方是否清醒，是否在有行為能力的情況下購買酒水，「這也是為防止不必要的爭執。如果客人在喝醉酒的情況中下訂單，司機送貨後，客人可能會否認說，不是自己買的貨，或買的酒水不是自己想要的。所以一定要和客人見面，核對ID，拍照存檔到Uber Eats系統中。」

Jimmy沒想到的是，對方發短訊開始粗魯起來，「要麼留下酒水，要麼你會感染病毒。你自己選擇。你知道這是什麼意思。」深夜送貨，對方口出狂言。若將貨物放在小區門口，他感覺人身安全收到極大威脅。他馬上致電Uber援助熱線，希望取消訂單，但卻沒有人接聽電話。「Uber一般都將接聽求助電話的任務，外包給其他公司。這種電話一般都24小時提供幫助。以便應對突發情況，比如餐廳或酒水鋪關門，不能取貨等。」

狂飆種族歧視話語 全被截圖

在等待Uber公司回覆過程中，Jimmy向顧客Kyra表示，要取消訂單。對方開始狂飆帶種族歧視的粗口，「你他媽唯一要做的事情，就是按照我的指示（放下酒水到門口）。」還說，「該死的中國婊子（Fucking Chinese Cunt）。」「我打賭你把米飯當甜點吃，你這個該死的新冠病毒攜帶者。」「你們把病毒帶到了美國，是吃蝙蝠和章魚的臭狗屎。」

華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭顧客狂爆粗口，用種族歧視的話語罵人。圖為對方罵人截圖。（Jimmy供圖）

司機：遇到歧視 要大聲說出來

這時，Uber公司電話打過來，同意Jimmy取消訂單，讓他退還酒水回商店。Jimmy將顧客所有辱罵的文字全部截圖，還專門到舊金山Uber總部投訴，但至今未收到調查結果。「這個顧客充滿威脅，用種族主義 話語侮辱人。粗魯不堪，難以理喻。不僅罵了我，也罵了所有的亞裔。也想提醒所有華人，遇到不公和種族歧視，一定要大聲說出來。」

Uber：不容忍任何形式種族主義

在本報記者詢問後，Uber高級公關助理福格尼轉述其發言人的聲明說，「Uber不容忍任何形式的種族主義。當我們知道這一事件後，立即停止了這位顧客對平台的訪問權限（即關閉帳號）。」

福格尼還表示，Uber的社區準則明確指出，不恰當的、不尊重的和種族主義的言論在Uber應用程式中毫無立足之地。「我們通過Uber Eats的應用程式反饋直接注意到此事。回饋是我們促進問責制和提升應用程式用戶之間積極互動的一種方式。在每次乘車或送餐後，乘客、用餐者、司機和送餐員都能相互評價並提供回饋。我們的安全團隊會審查這些資訊並調查任何問題。」