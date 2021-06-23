金山灣區搬到鳳凰城 華人牧師：房子大又不用背貸款

新買的房室內空間寬廣，住起來很舒服。（馮忠強提供）

灣區 生活成本高昂，整體居住環境卻不盡理想，雖然不斷有人因天氣與就業機會遷入，但也確實有不少人離開。華人 牧師馮忠強幾個月前搬離灣區，成為亞利桑那鳳凰城附近一個華人教會的主任牧師，平常生活作息與心境也大幅改變。現在的他，房子不用付貸款、每天早睡早起，「五點起床後，一杯咖啡，坐在偌大的後院，凝視蔚藍的天空，看小鳥在飛！」

馮忠強搬到亞利桑那，他非常滿意。（馮忠強提供）

馮忠強是英國愛丁堡大學博士，在灣區擔任多年的牧師。他表示，自己原本就有退休時搬離灣區的想法，雖然很多人建議過德州的達拉斯等地，不過因為小兒子在南加爾灣當軟件工程師，因此還是選擇離加州 較近的亞利桑那州。雖然亞利桑那鳳凰城是沙漠氣候，天氣通常非常炎熱，不過反正多數都待在室內、有空調，而且房子又有裝太陽能板，因此生活上影響不大。

「賣了加州的房子，搬家到亞利桑那買了房，好處是不用再付mortgage。」馮忠強指出，鳳凰城雖不如灣區熱鬧，但整體感覺很舒服。今年二月初去看房時，見到的人都很好，也有不少人上餐廳，「在加州大半年沒有去餐廳，搬到這裡後就不時去餐廳。」

他在3月23正式搬到鳳凰城，5月3日成為鳳凰城華人教會的主任牧師，現在全心全意投身教會。他說，在加州時常常很晚才睡，有些時候兩三點才入眠；搬到亞利桑那後，變成睡得很早，十點多就睡，早上五點左右便起床，在後院喝咖啡，看著天空與偶爾飛過的小鳥，享受清晨時光，「看著小鳥在飛，我就默想禱告，也為新近認識的人禱告。」

馮忠強（前排右一）是牧師，常與朋友在家聚會。（馮忠強提供）

馮忠強說，清晨氣氛宜人，且常常默想、祈禱，一下子就兩個多小時過去。他在亞利桑那住的很舒服，原本在東灣的家才1500呎，到了亞利桑那州的新家光是室內面積就有2800呎，更何況房價是原本的一半都不到，買到的房子才約35萬元。

「房子較平價，所以不用再供樓，又有牧師與基督徒朋友在這邊，真好。」馮忠強指出，搬到亞利桑那州幾個月，整體感覺非常好，視野心境也更為寬廣，且還是在做自己喜歡的傳播福音的工作，「有一件事沒有改變。在加州時，我每個星期一次解答一位86歲王庭俊伯伯關於聖經和信仰的問題。搬到亞利桑那州後，我仍然透過電話，每星期解答他的問題。」