柯瑞不打東奧 生涯從未代表夢幻隊出戰

33歲的金州勇士王牌球星柯瑞決定，今年夏天不代表美國男籃，參加7月舉行的2020年東京奧運會。（記者劉先進／攝影）

The Athletic王牌記者查拉尼亞（Shams Charania）21日報導，33歲的金州勇士 王牌球星柯瑞 決定，今年夏天不代表美國男籃，參加7月舉行的2020年東京奧運 會。職業生涯中，柯瑞從未代表夢之隊參加奧運會，但他之前身披男籃戰袍參加過男籃世界杯並奪冠。

柯瑞本賽季打出MVP表現，場均32分5.5籃板5.8次助攻，可惜勇士接連輸掉附加賽，連續兩年無緣季後賽。預計將提前和球隊4年頂薪續約。如果柯瑞落筆簽字，將成為NBA史上最大合同，為期四年、價值2.154億，到他38歲、2025到2026賽季合同結束時，年薪約為5960萬。他在2017年簽約5年2.012億的大合同，他將成為史上首個簽署兩份價值2億元以上合同的球員。

勇士前鋒、三屆總冠軍得主格林，屋崙長大的波特蘭拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）均承諾，將代表美國男籃，征戰東京奧運會。美國男籃的名單預計將在6月下旬確定，訓練營定於7月6日在拉斯維加斯開始。奧運會計畫7月23日在東京開始。7月25日舉行男子籃球比賽。