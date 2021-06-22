金山2兄弟走繩索橫越優勝美地 創紀錄

舊金山居民蒙特盧比歐兄弟挑戰在優勝美地走高空繩索創下紀錄。（美聯社）

兩名來自舊金山 的兄弟挑戰走繩索横越優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）谷地，創下加州 紀錄。

正在接受走繩索技術訓練的摩西和丹尼爾‧蒙特盧比歐（Moises and Daniel Monterrubio）兩兄弟，想走繩索穿越優勝美地這個空間已有一年。本月初，他們和一群朋友花了近一周時間，從塔夫特岬（Taft Point）向西在1600呎深的溝壑上拉起一條長2800呎的繩索。

26歲的摩西說：「我們每次來到這裡，總會想要試試走繩索。」

高空走軟繩（highlining）演變自走鋼索運動，使用一種幾吋寬，但只有幾釐米厚的扁平尼龍繩索。走軟繩者必須佩戴一條連接繩索上一個3寸鋼環的安全腰帶，以防跌倒時不會墜地。這項運動過去十年來蓬勃發展，已成為一項有運動員、運動品牌和贊助商組成的文化。

蒙特盧比歐兄弟6月初在18位同好的協助下，徒步走過優勝美地谷底，穿過無數的樹枝，在塔夫特岬和另一個山崖定點一棵粗大的老樹幹之間拉起繩索。

蒙特盧比歐兄弟說：「拉繩的過程非常困難而危險，但我們做到了。」

蒙特盧比歐兄弟表示，他們這次挑戰事先獲得了優勝美地國家公園的批准。優勝美地上一次創下的高空走軟繩紀錄的長度是954呎，也是從塔夫特岬為起點，但終點為不同定點，蒙特盧比歐兄弟這次挑戰的長度是上一次紀錄的三倍。

搭繩的工作在6月10日完成，23歲的丹尼爾首先走上繩索，在風中跌落繩索三、四次，但最後成功走完全程。摩西在過程中也跌落兩次，但也成功走到終點。其後四天，蒙特盧比歐兄弟和友人輪番上陣，大部分人也都曾跌落。

最終摩西在沒有跌落繩索、37分鐘走完全程，創下最佳成績，他的教練切波伊（Eugen Cepoi）也走出和摩西相同的成績。

摩西說：「最有意義的部分，是看到我所有朋友在完成壯舉後表現出的興奮之情，比起穿越，我認為這更有價值。」