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大索爾以南山火擴大近2400畝 濃煙飄至灣區

編譯組／大索爾21日電
大索爾以南山區爆發「楊柳山火」，面積已擴大超過2000畝。（洛斯帕德里斯國家森林局提供）
大索爾以南山區爆發「楊柳山火」，面積已擴大超過2000畝。（洛斯帕德里斯國家森林局提供）

儘管北加州21日開始降溫，但上周在大索爾（Big Sur）以南山區爆發的山火火場面積不斷擴大，仍未有受到控制的跡象。

美國國家森林局（U.S. Forest Service）表示，這場稱為「楊柳山火」（Willow Fire）的大火發生在洛斯帕德里斯國家森林（Los Padres National Forest）內，目前火場面積已擴大為2392畝，當局已出動超過450名消防員和多架空中灑水機和直升機協助救火。

楊柳山火爆發於17日晚上約8時10分，起火點位於文塔納原野（Ventana Wilderness），靠近塔薩哈拉禪寺（Tassajara Zen Mountain Center）和阿羅約塞科露營區（Arroyo Seco Campground），當局已下令居民撤離。

國家森林局表示，20日受到強風吹拂和植被乾燥的影響，楊柳山火火勢益發猛烈。由於當地吹的是南風，火勢不斷向北推進，濃煙也不斷吹向灣區。

國家森林局21日下午發表報告說：「為了保護塔薩哈拉禪寺和阿羅約塞科露營區的建築物，消防人員正在重建以前沿著山脊建立過的防火線。」

截至21日，當地歷史古跡、小木屋、牧場和私人住宅仍繼續受到山火威脅，阿羅約塞科露營區到安娜斯塔夏峽谷（Anastasia Canyon）以北地區的居民已被要求撤離，原來被疏散到塔薩哈拉禪寺的居民也再度被疏散到中國露營區（China Camp）。

國家森林局說：「除了居民之外，當地瀕臨絕物種和文化遺址也正在遭受威脅。洛斯帕德里斯國家森林資源顧問、丘馬許部落（Chumash Tribal）成員、生物學家和植物學家正在確認哪些地區是敏感地區。」

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