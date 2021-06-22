舊金山屋崙華埠藍天使 連署反對刪警局預算

金寶石餅店東主傅宏基（左）表示，削減警局經費，是變相減少人手。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）提出的兩年預算 修正案，希望削減警局預算1800多萬，資助預防暴力和社會服務等，重新集中城市資源，使警員能夠採用最有效的策略來解決暴力和嚴重犯罪。此舉在華埠 社區反應頗大，擔心因此減少警局人手，惡化華埠治安。此前，市長薛麗比辦公室批評，市議會擬議削減公共安全措施，是在槍枝暴力不斷上升的情況下對城市安全的威脅。

華埠藍天使義工巡邏隊緊急發起「支持屋崙警察，反對刪減警察經費」的簽名行動。隊長鄺偉21日表示，此前一天的行動中，收集簽名1100多個，簽名信已轉交給勵琪。新一輪的簽名收集到近2000個，也準備轉交給市長薛麗比和勵琪，希望市議會能考慮到華埠民眾訴求。

藍天使義工之前到華埠多個商家和主幹道上，呼籲民眾簽名反對新預算案。簽名信說，「我們是屋崙華埠的小商業，呼籲您（勵琪）重新考慮不要削減1800萬的警員預算。您提議裁減警員並減少警員對911電話的響應時間，將極大地影響我們在華埠的營商環境，影響顧客和社區的安全。很多罪犯針對在華埠消費購物的人，當罪案發生時，我們也依賴於快速及時的警員反應。有定時的警員巡邏也令顧客感覺更安全。您知道警局人手嚴重不足，當暴力犯罪升級的同時，進一步削減警員預算將對安全產生巨大影響。相反，我們敦促您將警員的人員配備增加到市議會批准的授權人數。」

鄺偉表示，屋崙治安整體不佳，此時提出削減警局預算不合時宜。作為全美犯罪率名列前茅的城市，屋崙警局本來就人手緊張。削減預算，警局人手就會變動和減少。春節期間，警局削減預算，撤掉全部巡警，華埠治安急劇惡化、搶劫頻發，就是證明。希望勵琪能聽取華埠意見，對預算做出調整。

金寶石餅店東主傅宏基（Weng Kee Fu）表示，削減警局經費，就可能沒有加班費。而屋崙警局人手緊張，本來要警員加班。一旦少了經費，沒了加班，是變相在減少人手。所謂巧婦難為無米之炊，警局沒人，治安難以維護。另外，有人希望增加資源給遊民等群體。但問題是，有的遊民不願去庇護所設備，政府難以強制，類似資源不見得有用。

市民Anthony Wong表示，市府官員失職，導致多年難以改善屋崙治安。除了問題就讓警員當替罪羊。有人提議成立社區移動援助響應者計畫，專門處理致電911中的精神健康危機等非暴力犯罪。他很擔心此舉是否有用。因為有的精神病患者容易失控鬧事，華埠巡邏義工只能圍著跟住他。只有受過專業訓練的警員，才有辦法控制。「議員想投資遊民、可負擔住房的想法雖好，但要考慮緊急的優先等級。暴力犯罪是最危險的，首先要讓警員出手制止。幫助遊民，還要考慮一個問題，是否因為資源多，吸引更多遊民來屋崙居住？」