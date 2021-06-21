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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

加州疫情管控鬆綁 護士協會：仍須戴口罩

記者陳程威／聖荷西報導
護士協會反對政府放鬆相關疫情防控措施。（記者陳程威/視頻會議截圖）
護士協會反對政府放鬆相關疫情防控措施。（記者陳程威/視頻會議截圖）

加州已經在6月15日全面重開，全美各地州與地方領導人都紛紛解除相關社交限制，重啟社會。然而，疫情尚未結束，目前全美每日仍然新增超過萬例新冠病例，僅在加州每日就新增過千病例。於此同時，變種病毒Delta開始在社區中肆虐。全國護士協會（National Nurse United）呼籲民眾保持的多種防護措施，最重要的是依然配戴口罩。

全國護士協會會長楚恩佛柯提茲（Zenei Triunfo-Cortez）在公開信中表示，缺乏控制新冠疫情的感染，肯定會危及整個社區中最為脆弱的群體，包括12歲以下的兒童、免疫缺陷患者和由非裔、原住名以及其他有色人種所構成的前線工作者。僅在加州，0歲至17歲未成年人的新冠感染數在上周就上漲了21%。「這是一個危險的趨勢。」

楚恩佛柯提茲表示，護士協會的立場一致，且一直強調應該根據科學的方法控制新冠疫情，「在確定有害前，最好採用更加安全的途徑和方法。」她指出，政府採取的一系列放鬆限制的舉措是基於「政治動機」而非基於科學的準則。

楚恩佛柯提茲認為，疫苗接種只是全面控制疫情的公共衛生手段中的一個部分，因為沒有一種疫苗的有效性是100%。新冠疫苗依然存在許多未知性，包括疫苗有效性的持續時間。全國護士以及加州護士協會的立場，是採取多種措施控制疫情的傳播。

註冊護士米歇爾（Rocelyn de Leon-Minch）表示，CDC在上周就將Delta變異病毒列為重點關注對象，意味著Delta病毒相比於其他任何病毒都具有有更強的傳播性，更嚴重的感染後的反應。此前在美國普遍流行的Alpha病毒，已經是比原先的新冠病毒具有更強的傳播性。而新的Delta病毒比Alpha病毒的傳播性高出60%。

她指出，Delta病毒在12-18歲青少年中具有更強的傳播性。這也對學校以及課堂的重開提出了新的挑戰。只打了一針MRNA新冠疫苗（莫德納/輝瑞）的民眾，面對Delta病毒並沒有充足的防護力。

疫情 疫苗 加州

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