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加州聖他克拉拉縣：出遊自主戴口罩 保護自己

記者李榮／灣區報導
隨著解封，民眾開始出遊，但聖他克拉拉縣府仍提醒民眾注意疫情的風險。（記者李榮／攝影）
隨著解封，民眾開始出遊，但聖他克拉拉縣府仍提醒民眾注意疫情的風險。（記者李榮／攝影）

隨著疫苗的普及，加州疫情終於趨緩，經濟解封時期正好碰上傳統上許多人出遊的暑假。聖他克拉拉縣府指出，民眾因新冠肺炎（COVID-19）疫情悶在家已經超過一年，縣府了解大家的身心靈都需要被解放，「但是在摩拳擦掌準備出遊之際，該如何保護自己，才能在生活和健康上取得平衡？」

隨著解封，許多民眾已經開始出遊，聖荷西機場的人潮愈來愈多。聖他克拉拉縣府指出，雖然多數地方的口罩令已經截除，但社區中有許多民眾還是自主的持續戴口罩，「這也不失為一個保護自己的方法。還有一些尚未接種疫苗的人，像是不到12歲的孩子或是身體狀況不適合打疫苗的。戴口罩是保護大家安全的好方法。」

另外，縣府也提醒，新冠肺炎疫苗的防護力不是百分之百，就算打了疫苗也有可能會被感染。尤其在加州以外的地區，若是民眾這段期間選擇到外州或是出國旅行，「在公共交通或轉運站，像是飛機上，機場或是巴士火車，戴口罩是必要的。」

雖然疫苗已經普及，但還是有些民眾尚未接種疫苗。縣府提醒，年滿12以上卻還沒打疫苗者，建議趕快去接種。畢竟，疫苗是控制新冠肺炎大流行的有效工具。目前全球疫情尚未得到控制的國家，大都是因為疫苗數量不夠，因此疫苗施打率不足，讓病毒有傳播的機會。而美國目前是少數疫苗量充足，並且能夠自行選擇疫苗品牌的國家。

縣府指出，聖他克拉拉縣打疫苗方便又輕鬆，許多疫苗站不需要預約；然而，再過一陣子幾個大型疫苗站就將被關閉，希望民眾趕緊把握機會。

疫苗 口罩 疫情

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