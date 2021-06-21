解禁後仍需戴口罩？公衛專家提5理由

公衛專家指出，解封之後仍有理由戴口罩。(本報檔案照)

加州幾乎解除新冠疫情種種限制，完全接種疫苗 民眾在公共場所已無需戴口罩 ，可是公共衛生專家表示，民眾如繼續戴口罩，仍有一些好理由。

ㄧ、控制病毒

戴口罩防止呼吸道病毒傳染，包括流行性感冒在內，新冠疫情間必須戴口罩，連帶控制流行性感冒病毒傳染，因此今年流感病例創下歷史新低紀錄。根據聯邦疾病防治中心 (CDC) ，戴口罩可以控制病源，也可以保護戴口罩者，也就是說，戴口罩不但可以防止感染病毒，如果生病的話，戴口罩也可以防止病毒外洩，感染他人。

二、保護社交安全

加州並沒有檢查完全接種疫苗政策。因此雖然規定完全接種疫苗者才能免戴口罩，一切均採取榮譽制度，全由民眾良知決定。舊金山加大傳染病專家魯斯佛德醫師 （Dr. George Rutherford) 表示，如果你在一個通風不良的電影院 ，電影院內坐滿了觀眾，你懷疑許多觀眾可能沒有接種疫苗，這種情況下最好戴上口罩。

三、過敏季節可少打噴嚏

根據專家，醫院手術口罩可保護防止過敏原進入人體。標準手術口罩可過濾三微米的粒子，N95口罩可過濾0.04微米粒子。一般花粉為10微米到100微米之間的粒子，真菌孢子為2微米到50微米之間粒子，戴口罩可以保護過敏原進入人體。

四、保護火煙、煙氣

加州野火季節，天空上會出現濃濃煙氣，雖然專家鼓勵當煙氣過重時，必須留在室內，如果民眾在這種時候仍需外出，戴上N95口罩將有保護作用。

五、減少焦躁、保持溫暖

新冠疫情一年多來，民眾經過教育宣導，感覺空氣中潛存致命性的危險病毒，長期戴口罩防禦結果，心理上一下子很難擺脫這種陰影。因此許多人已完全接種疫苗，仍然習慣戴上口罩。

舊金山加大傳染病學專家陳子平 (Peter Chin-Hong) 說，戴口罩有心理作用與實際理由。有些人認為戴上口罩有更多隱私，心理上也覺得安全些，此外舊金山不時出現寒風，戴口罩也能避免受涼。