「有槍擊 快鎖門」 VTA槍擊案 12分鐘錄音曝光

VTA公布5月26日槍擊案現場錄音。(美聯社)

聖他克拉拉谷交通局 (Santa Clara Valley Transportation Authority, VTA) 日前公布5月26日輕軌車停放場慘現場錄音。全部錄音長達12分鐘。交通局公布錄音開始於兇案爆發前三分鐘，當時一切正常，前來上早班員工彼此問好，準備開始忙碌的一天。可是三分鐘過後，情況完全轉變。

槍殺事件就在這個時候突然爆發。聖荷西 瓜達露培 (Gudalupe) 輕軌車停放場控制台突然廣播：「聽到數起槍聲，所有辦公室必須馬上上鎖。」瓜達露培輕軌車停放場是南灣輕軌車的管理中心。廣播聲音緊急匆促，可是清晰而穩定。緊急廣播發出時，可以聽到緊張混亂的背景聲音，可以聽到有人喊道：「槍擊...我需要...好...警衛會馬上趕到現場....你說什麼？」另外也傳來緊報聲音等。

根據聖縣他克拉拉縣警局，慘案發生時間約為26日清晨6時30分。聖他克拉拉縣檢察長羅森(Jeff Rosen)表示，案發現場是交通局的晨間例會會議室。槍手卡西迪 (Samuel Cassidy) 衝入會場，用類似自動步槍的武器向正在開會的員工射擊，當場打死八人。槍手隨後開槍自殺。

交通局人員表示，案發時正是這個停放站最忙碌的時候。電車司機和維修人員正聚集在一起，准備開始一天的工作。

聖谷交通局18日晚間首度公布5月26日慘案發生時，交通局控制台溝通中心與所有員工保持密切聯繫，處理緊急事件，發揮重大功效，同時防止慘案繼續擴大。控制台與員工彼此利用種種通訊設備，警告身處危境的同事將門窗鎖緊，同時停止所有輕軌車進入停放場。他們同時彼此傳送槍手移動情形，讓警方充分掌握現狀，即時處理這場突發事件。

錄音來源包括輕軌車控制員、輕軌車停放場的機械師與其他員工。據報導，案發當時，停放場那個辦公室約有100名員工正準備展開一天工作，另有20列輕軌車已駛進軌道，服務民眾。

根據公布錄音，26日凌晨6時37分，可從自動錄音帶聽到接連不斷的撥電話聲響，接著傳出三起槍聲，顯然兇手卡西迪正朝頂樓控制台前進，當時輕軌控制員正用手機 聯絡警方。錄音同時傳出：「有人在樓上門外開槍射擊。」此時警調人員已來到現場。

趕到現場警察 抽出槍械，衝往樓梯間，沿著樓梯走到控制台。此時辦案警察隨身錄影顯示，槍手卡西迪倒在控制台到聖谷交通局行政辦公室之間的一張椅子旁邊，地面上有一支槍。根據聖縣地檢處，卡西迪射殺八名同事後，開槍自殺身亡。

聖谷交通局服務管理監督阿瑪德 (Abrar Ahmad) 19日表示，在這一場黑暗殘暴凶殺事件中，交通局員工緊急溝通，同心協力處理緊急危機，對此他深以為傲。