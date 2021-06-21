6月節千人慶典傳槍響 屋崙美麗湖1死6傷

槍擊現場地面發現至少35個彈殼。(美聯社)

屋崙 (另譯奧克蘭)19日晚間美麗湖 (Lake Merritt) 湖畔爆發槍擊 事件，造成一人死亡，另至少六人受傷。警方表示，槍案於19日下午約6時22分爆發於屋崙湖畔大道 (Lakeshore Ave.) 2200號街區。警方估計，當時約有1000人聚集現場歡度六月節。

警方20日宣布，已逮捕兩名男性嫌犯。目前沒有跡象顯示槍擊案是針對六月節慶祝活動。

屋崙警局發言人華森警官 (Officer Johnna Watson) 表示，慘案中一名22歲舊金山男子中彈傷重，送醫不治身亡。其他六名傷者情況穩定。六名傷者中包括四名16歲至27歲男子與兩名婦女。

屋崙警方原來宣布這場六月節槍殺事件造成一死五傷。然而19日稍晚，一名遭槍擊傷婦女自行前往醫院，因此六月節槍案受傷民眾增加為六人。

警方表示，正在調查兇手犯案動機。警方已逮捕兩名攜槍逃離現場男子歸案，然尚未確定兩人為犯案槍手。

屋崙市長薛麗比 (Libby Schaaf) 表示：「美麗湖畔一場歡樂活動被槍擊暴力破壞了，警方除了照顧受害人外，也逮捕兩名附近攜槍人士。警方仍在調查這兩名嫌疑人士與槍案的關係。我們關懷受害人家屬親友，我們的心思與他們同在。我很感謝警方即刻採取行動，控制暴力現場。」

屋崙19日晚間美麗湖 (Lake Merritt) 湖畔爆發槍擊事件，一人死六傷。圖為警方在現場調查。(美聯社)

21歲男子辛普森 (Andrew Simpson) 當時在現場慢跑。他說，湖畔大道停滿了車子，有些甚至停到馬路中間，他突然間聽到槍聲，眼角看到一名男子持槍朝一輛車子射擊，突然之間，似乎參加慶典的所有人都開始尖叫奔跑，一邊跑一邊高喊：「有人朝我們開槍！」他當時不知道發生什麼事情。全場慌亂一片，許多人跳上車子，快速駛離現場。

辛普森說，有些人打開車門對他說，跳上車子，我們可以送你一程，我們要趕快離開這裡，太瘋狂了」。

一輛停在街上的黑色Oldsmobile敞篷車與一輛日產Murano 轎車四周地面出現至少35個彈殼。警方用黃色警戒帶將湖畔大道接近布魯克林大道地點封鎖起來。

槍案現場離屋崙慶祝六月節的「美麗湖露天劇場 」(Lake Merritt Amphitheater)約只有一哩路。19日當天，數百民眾聚集於圓形劇場，慶祝六月節。六月節的來源是美國最後一個奴隸州，也就是德州，於1865年6月19日終於得知林肯總統已於兩年前就簽署「解放宣言」(the Emancipation Proclamation) 。拜登總統於17日簽署通過定「六月節」為聯邦假日。

屋崙原來計畫於六月節當天中午到下午8時，於美麗湖南岸舉行六月節慶祝活動。槍殺事件是否與六月節慶典活動有關，目前仍無法證實。

辛普森說，他稍早經過慶祝活動舉辦地點時，看到許多民眾聚集，氣氛輕鬆友善。有些民眾當場起舞。

屋崙警方與屋崙防止犯罪者 (Oakland Crime Stoppers) 組織提供高達3萬5000元獎金給提供線索，協助警方逮捕槍手破案人士。知情民眾請聯絡警方 (510-238-3821)或防止犯罪者組織 (510-777-8572)。