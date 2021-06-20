加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇

「數位新冠疫苗紀錄卡」將顯示與紙版相同的信息，同時還提供一個二維碼，上面有相同的細節。（網上截圖）

加州 18日推出「數位新冠疫苗 紀錄」系統（Digital Covid-19 Vaccine Record），提供居民一種出示疫苗接種證明的新方式。以方便那些需要他們提供疫苗接種證明的企業或活動查詢。

這項新工具將允許加州人從州府的免疫登記處獲得他們的COVID-19疫苗接種記錄，基本信息與疾病控治和預防中心發放的紙質卡片相同。

以下是關於如何申請註冊的分步指南:

首先登錄加州的COVID-19疫苗記錄網站：myvaccinerecord.cdph.ca.gov。

當你進入該網站時，填寫你的姓名、出生日期以及你接受疫苗時使用的電話號碼或電子郵件。你還需要設置一個四位數的PIN密碼。你可以随便设定任何数字，但要確保你能記住它。在提交信息之前，你會被要求勾選一個方框，聲明你是被授權獲取醫療信息的人。

一旦提交，你會收到一條短信或一封電子郵件，上面有你的電子記錄的鏈接。請繼續點擊該鏈接。接下來你會看到一個提示，讓你輸入密碼，就是你剛剛設置的四位數PIN密碼。

完成後，你就可以看到自己的「數位新冠疫苗紀錄卡」了。這個卡上記錄將顯示與你的紙質版相同的信息，同時還提供一個二維碼，上面有相同的細節。

我們建議你把數字疫苗卡截圖並保存在手機 上，這樣你就可以在需要時方便地拿出它來。

欲了解更多信息，請訪問加州COVID-19疫苗記錄網頁常見問題解答頁面。