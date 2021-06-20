投入追蹤仇亞工作 帶來創傷也帶來治癒

從事追蹤仇恨亞太裔事件的工作雖然帶來創傷，也帶來社區性癒合的效果。（美聯社）

當艾吉(Aggie Yellow Horse)的兒子剛滿1歲時，新冠病毒疫情還處在早期，她看到了一則新聞，說一個亞裔美國 人家庭，包括一個兩歲的孩子，在德克薩斯州米德蘭的Sam's俱樂部被襲擊並被刺傷。聯邦調查局說，嫌疑人把目標對準了這一家人，因為他認為他們是中國人，並且在傳播COVID-19病毒。這是由新冠病毒引發的種族主義 陰謀論以及由此日益增長的仇恨亞裔浪潮中的一個早期案例。

這一襲擊案，給艾吉留下了痛苦的印象，因此，當這位第二代韓裔美國人教授在幾周後得到一個機會，在總部位於舊金山的「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）活動中擔任志願者時，她毫不猶豫地就接受了。她的工作包括閱讀社區成員發來的有關歧視的事件，整理數據並進行分析。

由「制止亞太裔仇恨」組織收集的6600多份仇亞報告，記錄了一連串令人不安的事件。「不光是其中一些故事如此可怕，在某些方面它們更喚起了我自己在種族主義、仇外心理或被壓迫方面的生活經歷。」目前在亞利桑那州立大學任教的艾吉說，「看到那些我也能感同身受的故事，我心裡十分沉重。」

艾吉是一群研究人員和志願者中的一員，他們一直致力於收集、記錄和報告全國範圍內針對亞裔美國人的仇恨事件。他們中的許多人表示，這項工作是痛苦和創傷性的，但是同時，也為整個亞裔和太平洋島裔社區的覺醒和團結提供了機會。

「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）組織，是舊金山州立大學張華耀教授（Russell Jeung）在讀到了有關攻擊亞裔美國人長者的新聞報導後，與其他幾位同道共同創立的。「我認為我也受到了創傷，」張華耀說。「與其用堅忍剛強來應對，不如真正接受並醫治痛苦，並試圖從這一過程中得到治癒。」

對張華耀來說，這意味著他要去接受治療，這是他從未想過要做的事情。作為一個有信仰的人，他還轉向祈禱，以及跑步，來幫助自己對每天接觸的創傷性事件更有同情心。

史丹福大學的心理學家、亞裔美國人心理學協會前任主席徐華（Helen Hsu）說，對許多人來說，分享他們的故事並認清這些攻擊是由偏見造成的，這本身就可以提供一些治療。

「西方心理學傾向於關注治療中的個人，但實際上在世界範圍內，社區治療是非常正常的。」徐華說，「數據顯示，能夠被人相信、能有人提供支持，這些因素都是非常有療效的。」

「停止仇恨亞太裔」最近的一份報告發現，對曾報告過遭受仇恨或歧視事件的亞裔美國人，他們不太可能再次經歷基於種族的創傷性壓力。