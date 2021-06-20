投入追蹤仇亞工作 帶來創傷也帶來治癒
當艾吉(Aggie Yellow Horse)的兒子剛滿1歲時，新冠病毒疫情還處在早期，她看到了一則新聞，說一個亞裔美國人家庭，包括一個兩歲的孩子，在德克薩斯州米德蘭的Sam's俱樂部被襲擊並被刺傷。聯邦調查局說，嫌疑人把目標對準了這一家人，因為他認為他們是中國人，並且在傳播COVID-19病毒。這是由新冠病毒引發的種族主義陰謀論以及由此日益增長的仇恨亞裔浪潮中的一個早期案例。
這一襲擊案，給艾吉留下了痛苦的印象，因此，當這位第二代韓裔美國人教授在幾周後得到一個機會，在總部位於舊金山的「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）活動中擔任志願者時，她毫不猶豫地就接受了。她的工作包括閱讀社區成員發來的有關歧視的事件，整理數據並進行分析。
由「制止亞太裔仇恨」組織收集的6600多份仇亞報告，記錄了一連串令人不安的事件。「不光是其中一些故事如此可怕，在某些方面它們更喚起了我自己在種族主義、仇外心理或被壓迫方面的生活經歷。」目前在亞利桑那州立大學任教的艾吉說，「看到那些我也能感同身受的故事，我心裡十分沉重。」
艾吉是一群研究人員和志願者中的一員，他們一直致力於收集、記錄和報告全國範圍內針對亞裔美國人的仇恨事件。他們中的許多人表示，這項工作是痛苦和創傷性的，但是同時，也為整個亞裔和太平洋島裔社區的覺醒和團結提供了機會。
「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）組織，是舊金山州立大學張華耀教授（Russell Jeung）在讀到了有關攻擊亞裔美國人長者的新聞報導後，與其他幾位同道共同創立的。「我認為我也受到了創傷，」張華耀說。「與其用堅忍剛強來應對，不如真正接受並醫治痛苦，並試圖從這一過程中得到治癒。」
對張華耀來說，這意味著他要去接受治療，這是他從未想過要做的事情。作為一個有信仰的人，他還轉向祈禱，以及跑步，來幫助自己對每天接觸的創傷性事件更有同情心。
史丹福大學的心理學家、亞裔美國人心理學協會前任主席徐華（Helen Hsu）說，對許多人來說，分享他們的故事並認清這些攻擊是由偏見造成的，這本身就可以提供一些治療。
「西方心理學傾向於關注治療中的個人，但實際上在世界範圍內，社區治療是非常正常的。」徐華說，「數據顯示，能夠被人相信、能有人提供支持，這些因素都是非常有療效的。」
「停止仇恨亞太裔」最近的一份報告發現，對曾報告過遭受仇恨或歧視事件的亞裔美國人，他們不太可能再次經歷基於種族的創傷性壓力。
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