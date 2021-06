著名民權領袖布朗牧師：舊金山一直活在謊言中

舊金山著名民權領袖布朗牧師稱「舊金山一直活在謊言中」。(網路影片截圖)

著名民權領袖布朗牧師(Rev. Amos Brown)可以說是美國 當代歷史的化身,作為美國民權運動鬥士,他親身經歷了大多數人只能在書中讀到的故事。

布朗於1941年出生在密西西比州傑克森市(Jackson)。布朗14歲時,密西西比州一名和他同齡的少年提爾(Emmett Till)遭兩名白人殘忍分屍殺害,憤怒讓非裔 社區發起尋求公理運動,布朗因此加入當地美國有色人種協進會(National Association for the Advancement of Colored People,簡稱NAACP),並結識了擔任秘書的艾佛斯(Medgar Evers)。

布朗說:「我告訴他我有多憤怒、這些人有多麼邪惡,但他告訴我:『阿莫斯,不要只是悲傷憤怒,我們要成為智者。』」

布朗(右)15歲時與金恩博士的合影。(網路影片截圖)

現年80歲的布朗一生致力遵循艾佛斯的忠告,不僅為美國非裔,也為全球非裔爭取權益做出努力。布朗現在是舊金山 NAACP分部會長,也是費爾摩區(Fillmore district)第三浸信會(Third Baptist Church)的牧師,倡導不分族裔、宗教和性向的平等人權。2008年,在加州提出禁止同性婚姻的法案時,布朗是少數反對這項法案的非裔牧師。他最近還被任命為舊金山賠償非裔諮詢委員會(African American Reparations Advisory Committee)成員。

布朗最近接受舊金山紀事報(Chronicle)專訪,被問到是否認為灣區是非裔和其他少數族裔的避風港時,他直言不是。

布朗說:「灣區,尤其是舊金山,一直活在謊言之中。」

布朗認為,舊金山不配擁有自由派和進步派的名譽和形象,舊金山唯一自由和進步的只有「性」。

他指出,非裔在舊金山很難獲得良好教育,同時,自1970年代以來,非裔居民不斷被迫離開這座城市,當時非裔人口占舊金山總人口15%到16%,現在只剩4%,他認為這不是偶然發生的,經濟問題僅是原因之一,主要是公共政策造成。

對於非裔與執法人員之間長期的不信任關係,布朗表示,執法人員必須明白,警員徽章不是毆打他人的許可證,作為一個人,你希望獲得尊重和安全,其他人也一樣。他還說,從事警務工作應該具有常識、同情、勇氣和高度的專業精神,必須透過和其他人合作來達成,如此才能建立和發展出金恩博士(Martin Luther King Jr.)所說的「摯愛社區」(beloved community)。