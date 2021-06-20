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著名民權領袖布朗牧師：舊金山一直活在謊言中

編譯組／舊金山電
舊金山著名民權領袖布朗牧師稱「舊金山一直活在謊言中」。（網路影片截圖）
舊金山著名民權領袖布朗牧師稱「舊金山一直活在謊言中」。（網路影片截圖）

著名民權領袖布朗牧師（Rev. Amos Brown）可以說是美國當代歷史的化身，作為美國民權運動鬥士，他親身經歷了大多數人只能在書中讀到的故事。

布朗於1941年出生在密西西比州傑克森市（Jackson）。布朗14歲時，密西西比州一名和他同齡的少年提爾（Emmett Till）遭兩名白人殘忍分屍殺害，憤怒讓非裔社區發起尋求公理運動，布朗因此加入當地美國有色人種協進會（National Association for the Advancement of Colored People，簡稱NAACP），並結識了擔任秘書的艾佛斯（Medgar Evers）。

布朗說：「我告訴他我有多憤怒、這些人有多麼邪惡，但他告訴我：『阿莫斯，不要只是悲傷憤怒，我們要成為智者。』」

布朗（右）15歲時與金恩博士的合影。（網路影片截圖）
布朗（右）15歲時與金恩博士的合影。（網路影片截圖）

現年80歲的布朗一生致力遵循艾佛斯的忠告，不僅為美國非裔，也為全球非裔爭取權益做出努力。布朗現在是舊金山NAACP分部會長，也是費爾摩區（Fillmore district）第三浸信會（Third Baptist Church）的牧師，倡導不分族裔、宗教和性向的平等人權。2008年，在加州提出禁止同性婚姻的法案時，布朗是少數反對這項法案的非裔牧師。他最近還被任命為舊金山賠償非裔諮詢委員會（African American Reparations Advisory Committee）成員。

布朗最近接受舊金山紀事報（Chronicle）專訪，被問到是否認為灣區是非裔和其他少數族裔的避風港時，他直言不是。

布朗說：「灣區，尤其是舊金山，一直活在謊言之中。」

布朗認為，舊金山不配擁有自由派和進步派的名譽和形象，舊金山唯一自由和進步的只有「性」。

他指出，非裔在舊金山很難獲得良好教育，同時，自1970年代以來，非裔居民不斷被迫離開這座城市，當時非裔人口占舊金山總人口15%到16%，現在只剩4%，他認為這不是偶然發生的，經濟問題僅是原因之一，主要是公共政策造成。

對於非裔與執法人員之間長期的不信任關係，布朗表示，執法人員必須明白，警員徽章不是毆打他人的許可證，作為一個人，你希望獲得尊重和安全，其他人也一樣。他還說，從事警務工作應該具有常識、同情、勇氣和高度的專業精神，必須透過和其他人合作來達成，如此才能建立和發展出金恩博士（Martin Luther King Jr.）所說的「摯愛社區」（beloved community）。

非裔 舊金山 美國

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