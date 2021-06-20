北美台灣商會聯合總會交接典禮 吳怡明交棒張聖儀

北美洲台灣商會舉行第33屆年會外交部晚宴及交接典禮。（ 記者江碩涵／攝影）

北美洲台灣 商會聯合總會19日在舊金山 Fairmont飯店舉行第33屆年會外交部晚宴及交接典禮。駐舊金山經文辦事處處長賴銘琪也到場見證，北美洲台灣商會聯合總會由第33屆總會長吳怡明交接給第34屆新任總會長張聖儀。

賴銘琪表示，北美洲台灣商會聯合總會過去一年在吳怡明領導下，39個台灣商會幫外交部北美館處做了很多事，不管是千萬口罩、千萬愛心活動、世衛宣達團，還是幫忙台美洽簽自由貿易協定，捐款幫忙台灣太魯閣火車不幸事件，或協助邦交國募款捐物資，每一件都是好事。

北美洲台灣商會第33屆年會外交部晚宴及交接典禮，駐舊金山經文辦事處處長賴銘琪上台致詞。（記者江碩涵／攝影）

賴銘琪說，北美洲台灣商會聯合總會也讓北美駐外單位因此有機會與當地主流社會連結，更加做好外交的工作。

加州眾議員邱信福（David Chiu）是台灣移民之子，當天活動也有獲邀上台致詞。他歡迎來自全美各地的台商到訪舊金山，並指出期待台美雙方的貿易往來發展，以及感激各位台裔美國 人前輩在美國開拓前路，爲後輩打下基礎。邱信福的父母也特別出席活動。

吳怡明表示，2020年雖然疫情嚴重，但他仍熱心服務，舉辦各式各樣的活動。他說，他接任總會長職務後，聯合總會仍然組團回台參加雙十國慶慶典及台灣六大戰略產業參訪，與台灣許多企業及產業協會簽訂雙邊產業合作意願書。

此外，他也與台灣北中南各大醫院簽訂醫療照顧合作意願書，成立「北美台商緊急醫療照護醫美健診」系統，並率團拜會了台灣中央各級政府機構及地方縣市政府，尋求政府資源與合作，全力協助北美台商參與推動台美雙方各種經貿合作。

去年因為美加各地疫情封城程度不同，許多商業實體活動都停止了，聯合總會馬上率先推出熱門叫座的百場視訊「北美台商標竿卓越講堂」。

北美洲台灣商會第33屆年會外交部晚宴及交接典禮，第33屆總會長吳怡明上台致詞述說心路歷程。（記者江碩涵／攝影）

吳怡明說，「北美台商標竿卓越講堂」匯聚台美產官學各界頂尖人士及CEO擔任講師，去年短短半年中推出70場講座，開拓許多北美台商的經貿知識與商機人脈。

他同時也與夫人藍佳欣醫師暨世界華人工商婦女企管協會全球副執行長，兩人服務商會與僑社，善盡慈善公益之社會責任。

去年感恩節，他們發起全北美洲各台灣商會聯合「宏都拉斯颶風水災救難捐款」、今年初發起「德州凍災愛心便當捐贈活動」及「台灣太魯閣交通意外緊急急難捐款」，19日也在年會中，收到經文辦事處頒發感謝狀。