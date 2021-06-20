氣候變化+砍伐…加州80萬英畝林地 1年遭吞噬

加州受野火重創，森林覆蓋面損失最多的地點在北加。(美聯社)

根據美國 農業部2019年資料，加州 估計共約有3160萬英畝林地。但專家表示，此一數字逐年銳減並且速度加快。加州僅在2020年就減少近80萬英畝的樹木覆蓋面積，氣候變化是主要原因。

加州失去最多樹木的縣，都集中在北加 。曼頓(Manton)鎮是受到野火重創而導致林地覆蓋面損失最多的地方。曼頓部分地區所在的沙斯達縣，自2001年以來已失去超過42萬英畝林木。沙斯達縣北部鄰居西斯邱縣(Siskiyou County)過去20年失去最多林木覆蓋面積、共超過54萬英畝。

伍德豪斯(Marily Woodhouse)住在曼頓超過30年，見到失去這些森林所產生的影響，原本圍繞她住處的20英畝土地，已從豐富多樣的森林，轉成斑駁、燒毀與生態單調的荒地。這個人口少於400人的小鎮，橫跨沙斯達縣(Shasta County)與特哈瑪縣(Tehama County)，原本是工業林地重鎮，但因伐木與野火而改變景觀。她說，以前騎馬經過開滿野花的路徑已不復存在，變得更炎熱乾燥。

多年伐木與野火導致曼頓許多林木消失。根據「世界資源機構」數據，2020年一年橫跨沙斯達縣與特哈瑪縣的樹木覆蓋面積減少近2萬2000英畝。加州於2020年失去的林木總覆蓋率，比其他州都多，主要因為致命火災季節在全州範圍內燒毀超過420萬英畝土地。這是自1987年加州開始記錄數據以來，燃燒面積最大的一次，顯示破壞性火災季節嚴重。

專家認為，2021年火災季節可能更糟。森林砍伐與野火導致惡性循環，野火燃燒並摧毀森林，林木減少則形成一個更熱更乾燥的環境，促使野火更加猖狂。「全球森林觀察」計畫地理研究經理高曼(Liz Goldman)擔心，野火是反饋循環，燃燒樹木產生火災與碳排放，會加劇氣候變化，再度導致更多火災。

分析師麥肯錫(James MacCarthy)指出，野火是美國森林減少的最大導因之一，特別是加州。有些野火是自然發生，但近年由於燃料聚集與某些地區缺乏火災管理，導致更大型火災。隨著氣候變化，會見到更乾燥與更長的火災季節，傷害林木並產生更多燃料，導致更易著火蔓延。