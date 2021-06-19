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李徐葉梅紀念獎學金 10學子獲獎

記者李榮／密爾比達報導
北加州中文學校聯合會宣佈李徐葉梅女士紀念獎學金得主。（北加州中文學校聯合會提供）
北加州中文學校聯合會宣佈李徐葉梅女士紀念獎學金得主。（北加州中文學校聯合會提供）

加州中文學校聯合會宣布，2020至2021學年度李徐葉梅女士紀念獎學金比賽，經由多位評審小組委員審核，得獎名單正式出爐。今年共有10位得獎學生，每位各得500元。聯合會介紹，這10位得獎學生都是在會員學校就讀多年，勤學有恆、成績優良，並對中文學校各項課外活動參與有卓越表現的在校高年級學生。

這次的評審標準是以中文學校學業成績、主流高中學業成績，華人社區及文化活動表現，以及教師推薦信及學生親筆中文短文綜合評量。獎學金評審小組成員包括北加州中文學校聯合會召集人林慧萍、會長陳亳蕙、副會長李亭儀、顧問高玉麗、溫國威、汪昌泰、北半島中文學校校長許可楊，博愛中文學校副校長傅其俊等人。

會長陳亳蕙指出，特別感謝李敏華女士捐贈獎學金 5000元。所有能通過評審老師認定的優秀學生都實屬不易，得獎者實至名歸。聯合會預計在7月17日年會上頒發獎學金給得獎學生。

得獎名單如下：博愛中文學校李道生、思源中文學校陳科叡、陳泰安、聖馬刁慈濟人文學校雷柏朗、三谷慈濟人文學校沈詩芸、王宣家、灣谷中文學校安娜佧芮、灣谷中文學校李昕、聖荷西中文學校漫家達、國語語文學校王佑文。

聯合會指出，北加州中文學校聯合會優良教師名單也已經由優良教師審核委員核定。申請教師必須在北加州中文學校聯合會會員學校任教滿五年，且五年內未曾接受聯合會優良教師表揚。本次由劉美鳳擔任召集人，審核成員包括王進徳、毛小苓、陳亳蕙、李亭儀、陳秋涼、陳振強、單聖玲、洪篤彥等人。聯合會預計於9月26日頒發獎牌及表揚活動。

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