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「六月節」帶薪假 聖縣加州搶第一

記者陳程威／聖荷西報導
聖縣非裔社區服務機構舉行相關活動慶祝「六月節」。（記者陳程威／攝影）
聖縣非裔社區服務機構舉行相關活動慶祝「六月節」。（記者陳程威／攝影）

拜登總統日前簽署法案正式將「六月節」定為聯辦假日。因為今年「六月節」在周六，聯邦雇員在周五（18日）慶祝。聖他克拉拉縣也在18以及本周末舉行慶祝活動，是聖縣員工的帶薪假期。這也使得聖縣成為加州第一個將「六月節」訂為帶薪休假的縣。

現任州參議員、去年時任聖縣議員柯提斯（Dave Cortese，）在縣議會提出法案，將「六月節」定為聖縣官方帶薪假日。縣府將230萬元存入儲備基金，並提前一個月支付給縣府員工。據悉，這是聖縣第13個帶薪假期。官員希望通過這一節日，能夠使聖縣居民更加了解非裔歷史。

非裔社區服務機構執行主任巴林頓（Milan Balinton）表示，「六月節」意味著非裔的真正獨立於自由。他們每年都會在社區內舉行各種各樣的活動，慶祝非裔的文化以及歷史。對於非裔社區而言，「六月節」將是團結以及聯合的日子。

南北戰爭結束後，1865年6月19日，聯邦將軍葛蘭傑(Gordon Granger)在德州蓋文斯頓(Galveston)宣布林肯總統1863年的「解放奴隸宣言」(Emancipation Proclamation)，讓全國最後一批黑奴知道他們已成自由民，美國的蓄奴制度也從此畫下句點。

縣議員李洲曉（Otto Lee）表示，從聯邦以及縣層面上將「六月節」定為假日，有助於提高人們對奴隸制及其歷史的認識，對於美國向前進步很重要。

非裔 美國 拜登

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