VTA輕軌 可望恢復運營

VTA將有可能在未來幾周的室內恢復輕軌電車運營服務。(本報檔案照)

聖他克拉拉谷交通局（Valley Transportation Authority，簡稱VTA）此前因發生造成槍手在內10人死亡的大規模槍擊 案，南灣輕軌電車服務將無限期暫停。VTA18日宣布，將有可能在未來幾周內恢復運營服務。

VTA董事會當天批准給予總經理喬伊文（Evelynn Tran）租賃臨時空間，以及開始修復位於Guadalupe Yard的停車場的權力，為期90天。根據相關規定，這項計畫將允許VTA管理層花費最高1000萬元進行相關的工作。喬伊文預計總金額將低於1000萬元。

此前VTA曾表示，由於要進行事故地點的清查，以及給予VTA員工進行創傷後的心理康復治療，因此無限期暫停輕軌服務。有379名VTA員工在發生槍擊事件的修理廠工作，槍擊事件發生當天正好是繁忙的交接班時間。雖然VTA當局尚未確定重新啟動輕軌的具體日期，但喬伊文表示，已成立一個特別工作組來監督這一工作，並希望能夠在未來幾周內恢復服務。

喬伊文當天在VTA董事會上表示，「感謝乘客的耐心，並且希望能夠在未來再次為公眾服務。」但是對於如何處理槍擊事件的維修廠，目前暫無定論。VTA工作人員表示，槍擊事件造成了VTA重大的財產損失，包括運營以及控制輕軌的相關設備。

代表南灣的州參議員 柯提斯(Dave Cortese)也表示，目前正在向州府尋求相關資金，從而幫助VTA重啟。