我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

VTA輕軌 可望恢復運營

記者陳程威／聖荷西報導
VTA將有可能在未來幾周的室內恢復輕軌電車運營服務。(本報檔案照)
VTA將有可能在未來幾周的室內恢復輕軌電車運營服務。(本報檔案照)

聖他克拉拉谷交通局（Valley Transportation Authority，簡稱VTA）此前因發生造成槍手在內10人死亡的大規模槍擊案，南灣輕軌電車服務將無限期暫停。VTA18日宣布，將有可能在未來幾周內恢復運營服務。

VTA董事會當天批准給予總經理喬伊文（Evelynn Tran）租賃臨時空間，以及開始修復位於Guadalupe Yard的停車場的權力，為期90天。根據相關規定，這項計畫將允許VTA管理層花費最高1000萬元進行相關的工作。喬伊文預計總金額將低於1000萬元。

此前VTA曾表示，由於要進行事故地點的清查，以及給予VTA員工進行創傷後的心理康復治療，因此無限期暫停輕軌服務。有379名VTA員工在發生槍擊事件的修理廠工作，槍擊事件發生當天正好是繁忙的交接班時間。雖然VTA當局尚未確定重新啟動輕軌的具體日期，但喬伊文表示，已成立一個特別工作組來監督這一工作，並希望能夠在未來幾周內恢復服務。

喬伊文當天在VTA董事會上表示，「感謝乘客的耐心，並且希望能夠在未來再次為公眾服務。」但是對於如何處理槍擊事件的維修廠，目前暫無定論。VTA工作人員表示，槍擊事件造成了VTA重大的財產損失，包括運營以及控制輕軌的相關設備。

代表南灣的州參議員柯提斯(Dave Cortese)也表示，目前正在向州府尋求相關資金，從而幫助VTA重啟。

喬伊文表示VTA有望在數周內恢復服務。（記者陳程威／攝影）
喬伊文表示VTA有望在數周內恢復服務。（記者陳程威／攝影）

槍擊 參議員

上一則

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

下一則

加州攻擊性武器禁令 22紅州要求撤銷

延伸閱讀

你來打疫苗 聖他克拉拉縣送你NBA、演唱會門票

你來打疫苗 聖他克拉拉縣送你NBA、演唱會門票
加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任
加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任
南灣破獲大型集團式應召站

南灣破獲大型集團式應召站
金山南灣5市集會反仇亞 年輕華裔：自豪身為華人

金山南灣5市集會反仇亞 年輕華裔：自豪身為華人

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
警方封鎖案發現場。（視頻截圖）

舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀、腿多處刀傷

2021-06-17 00:38
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25
數位疫苗接種認證系統可避免攜帶紙本疫苗卡的不便。（美聯社）

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

2021-06-16 00:22
舊金山謝婆婆遇襲案公辯律師認為，此案牽扯複雜。(圖截取電視畫面)

舊金山謝婆婆案 台裔律師為嫌犯辯護引熱議

2021-06-12 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手

測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手