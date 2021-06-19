柏加大獲捐7500萬 將建計算數據科學中心

柏克萊加大宣布，收到總計7500萬的捐贈，將建設計算機科學、數據科學和社會學部的新研究中心Gateway大楼。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大 宣布，收到總計7500萬元的捐贈，將建設計算機科學、數據科學和社會學部（Division of Computing, Data Science, and Society）的新研究中心Gateway大樓，預計在2025年開放。7500萬贈款中，有5000萬來自該部門的現任教授申克爾（Scott Shenker）和斯托伊卡（Ion Stoica）。

申克爾教授的2500萬捐贈，將建設Gateway大樓，其目標是打造合作的綜合數據科學、計算機教育 和研究的中心，以解決社會問題。斯托伊卡教授的2500萬捐贈，將支持大楼的建設和電腦科學領域兩個新的全職教師職位。第三筆2500萬的捐贈，來自一位匿名捐贈者，也將幫助建设中心。

Gateway中心將為電腦科學、數據科學和社會學部和其他單位的1600多名教師、學生和工作人員提供38萬平方呎的研究、教學和共同創造的空間。中心配備的設備，將計算和數據科學的研發力量與整個校園的學科相連接，吸引研究人員準備應對氣候變化和可持續性、人類健康和社會正義等領域的複雜挑戰。

柏加大此前發起「照亮道路運動」（Light the Way），希望籌集60億發展資金。而Gateway中心是該運動首要任務。2020年2月，一位匿名捐贈者捐贈了2.52億，這是柏加大歷史上最大的一筆捐款，也為Gateway中心奠定了堅實的基礎。包括這三份新的捐贈，中心現在已經有一半的資金，餘額需要在動工前籌集。

斯托伊卡說，希望建立一個創意工廠，一個生態系統，讓學生、教師和工作人員可以一起解決複雜的社會問題，開創計算和數據科學的新方法。「我們不知道這些未來的創新會是什麼樣子，但想創造一個環境，吸引最優秀的人，幫助偉大的想法蓬勃發展。」

校長克里斯（Carol T. Christ）說，這些慷慨的捐贈鼓舞人心，給Gateway中心的發展帶來巨大動力。來自教師的贈款，不僅說明學校在數據科學和計算願景的力量，也說明教師在從頭開始推動創新和變革方面的獨特影響。Gateway中心將加速這種轉型和合作的文化，並將其引導研究專注於改善人類健康、社會正義和環境可持續性方面的問題。

考慮到數據和計算科學在快速發展的數字世界中的深遠影響，教師、學生和工作人員也希望打造全新的數據科學課程，柏加大在兩年多前啟動電腦科學、數據科學和社會學部，希望擴大數據科學教學和研究計畫。數據科學基礎入門課程2015年首次開設，當時只有不到100個學生，但如今增加到3000名。柏加大的3萬名本科生中，每年有五分之一的學生參加該課程。申克爾表示，該課程是全球最佳，教師和學生的激情推動課程的建立。「我們是一所由教師驅動的、以使命為導向的大學，讓大家做出難以置信的事情。」