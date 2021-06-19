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加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

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加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
州政府宣布解封，許多賣場、量販店也湧入大量人潮。（記者江碩涵／攝影）
州政府宣布解封，許多賣場、量販店也湧入大量人潮。（記者江碩涵／攝影）

本月15日加州正式解封，許多賣場都湧現大量人潮，也有許多人開始在室內不戴口罩。雖然加州疫苗施打人數逾五成，不過現在全球仍有多種變種新冠病毒肆虐。華人擔憂，不戴口罩好像裸體暴露在外，感覺很不安心。

州政府資訊顯示，截至6月17日深夜，全州已有1916萬人施打兩劑疫苗，完成疫苗施打率為56.5%。根據聖他克拉拉縣公共衛生局統計，縣內完成兩劑疫苗的人數約121萬人，完成疫苗施打率約70.8%。聖他克拉拉縣七日平均確診人數，也降低至每日28人。

州政府宣布解封，Costco等大賣場也開放店內用餐。（記者江碩涵／攝影）
州政府宣布解封，Costco等大賣場也開放店內用餐。（記者江碩涵／攝影）

州政府宣布解封，許多賣場、量販店也湧入大量人潮。也因為沒有強制要帶口罩，室內也開始出現不少人不戴口罩逛街，Costco等大賣場也開放店內用餐。不少遊樂園也開始不限人數，全面開放遊玩。

華裔聖縣居民蔡詠恩說，5月初她就完成施打兩劑疫苗，最近上超市購物，發現周圍許多民眾都沒有戴口罩，感覺很可怕，她自己還是持續戴著口罩購物，並且隨時消毒雙手，避免與他人碰觸，雖然加州解封，但還是會擔心疫苗效用沒有想像中來得厲害，也很擔心變種病毒的侵襲，會持續維持防疫的生活態度。

華裔媽媽吳愛琳則說，她趁著6月15日加州解封前，全家人包括兩個小孩已經一路到南加迪士尼樂園遊玩。她說，全家在家悶了一整年，想趁著還沒完全解封前先去玩，主要還是想避開解封後的人潮。但沒想到還沒完全解封，迪士尼樂園就已是人擠人的狀態，樂園內也有許多群聚活動取消，像是煙火、遊行等。但許多遊樂設施還是需要排隊，相信解封後人潮一定更多。

華裔民眾林艾容說，無論有沒有解封對她來說影響不大，藉由去年一整年防疫的生活，已養成上網購物的習慣，也很習慣宅在家不出門。如果出門還是會戴口罩，因為不戴口罩感覺好像沒穿衣服、全身裸體暴露在外。因此看到沒戴口罩的人，會離他們特別遠。

口罩 疫苗 加州

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