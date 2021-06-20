金山市長專欄／實習就業 免費公車 挺青少年

布里德市長、鄧式美和傑西．傑克遜牧師（Jessie Jackson）在舊金山紀念陳果仁的餐聚中交談。

在過去的一年裡，我們已經看到年輕人得到教育和職業發展機會的重要性 —— 實習不僅僅是工作，而是專注於建立通往成功職業生涯的可持續途徑。

正因如此，我們今年繼續了「全民機會」計畫，旨在為舊金山 青年在整個夏季內提供帶薪實習機會。讓青年有機會探索、創造和擴展他們的潛力。

隨著經濟復甦，我們必須繼續將年輕人與不同機會聯繫起來，讓他們不論選擇那個行業，都有機會成功及大展所長。

自從我在2019年夏天推出該計畫以來，包括在疫情 期間，此計畫一直幫助年輕人獲得高需求行業的工作和就業資源。在眾多組織和企業的支持下，至今已有3000多名青年申請了計畫提供的工作機會。

實習機會分兩種：私營公司、公共部門和社區組織在其現有工作場所結構內提供帶薪的實習機會；和社區安全倡議機會，實習生可以在創造和實施旨在解決公共安全、公平和擴張服務市內有需要青年的社區計畫。

雖然2021年暑期計畫目前已進入候補申請階段，但有興趣的青年可以發送電子郵件至[email protected]。有興趣成為雇主或合作夥伴的企業和組織可透過電子郵件至 [email protected]與市府聯絡。

另外，對於市內居民而言，乘坐Muni公車的經濟負擔並不大，但很多年輕人和有孩子的家庭都依賴公共交通，這些票價對他們的財政影響甚大。

經過一年多的社交遠距及虛擬學習，我希望看到學生乘坐公車上學或與朋友一起出去遊玩。這不僅可以為他們省錢，還可以培養新一代的公車乘客。過去一周我們亦宣布擴大青年免費公車服務計畫，以便18歲及以下的青年在無需申請下，都可以免費乘坐Muni。

計畫的擴展最初由舊金山交通局董事會於2020年4月通過，但由於新冠疫情，交通局缺乏資助該計畫的財務資源。透過在即將到來的預算中撥款200萬元，我們將確保舊金山內的10萬多青年可以免費使用Muni公車。

無論在課堂內外，我們將繼續尋找方法，以不同的方式支援市內的青年。請在微信 上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！祝願您平安健康。

舊金山市長 倫敦．布里德