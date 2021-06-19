金山紀念陳果仁命案39周年 促族裔團結 共同抵抗仇視

傑克遜再次來到舊金山參與集會，紀念陳果仁。（記者李晗╱攝影）

6月18日周五，縱使烈日當空、天氣炎熱，舊金山華埠 約百人與著名民權運動領袖傑克遜一起參與了午間的集會活動，紀念陳果仁（Vincent Chin）命案39周年。

陳果仁生於中國廣東，是一名孤兒，後來被一對華裔移民夫婦收養，在美國長大。1982年，當時美國反日情緒高漲，陳果仁在底特律與兩名白人發生爭執，有說法稱當時陳果仁被視為是日本人，遭到歧視。爭執期間，陳果仁遭到毒打，隨後在6月23日死亡。

陳果仁事件引起種族仇恨、仇視亞裔 的巨大爭論，也因為案件的「輕判」，掀起了亞太裔在美國的民權運動。

因為近期頻發的針對亞裔尤其是亞裔長者的歧視暴力事件，以及近期「停止亞裔仇恨」（Stop Asian Hate）運動，當天舊金山華埠集會也吸引了許多民眾出席，大家舉著口號牌要求保護亞裔長者。活動的海報和橫幅也將陳果仁和死於警察暴力的明州非裔男子佛洛依德（George Floyd）的照片放在一起，傳遞族裔團結、共同抵抗仇視的信息。

紅遍網路的「雞毛掃說唱」，即亞裔婆婆們用粵語和英語唱Rap反仇恨，也是當天集會現場的節目亮點。（記者李晗╱攝影）

值得一提的是，陳果仁死後的1983年，非裔民運領袖傑克遜（Jesse Jackson）牧師與陳果仁的養母陳余瓊芳（Lily Chin），以及眾多舊金山社區人士一起在舊金山華埠舉行活動，為陳果仁爭取公義。多年之後的2021年，傑克遜再次來到舊金山參與集會，與華裔社區一同紀念陳果仁。

傑克遜在致辭說，從1955年非裔男孩Emmett Till遭誣陷之後慘被吊死，到日裔集中營，到陳果仁案件，再到佛洛依德事件，種族公義抗爭一直持續。他也指出，佛洛依德事件的結果，意味著抗爭取得了一點點的進步。他呼籲各族裔能夠團結起來，一同奮進，創造一個更平等公開透明的社會。

1982年的陳果仁命案，掀起亞裔民權運動。（視頻截圖）

舊金山每年都有紀念陳果仁的活動。去年2020年，時任市議會議長的余鼎昂就特別提出立法，將陳果仁的生日5月18日設定為「亞太裔拒絕霸凌與仇恨日」。昨天華埠的集會中，已經退休的余鼎昂也有出席。此外，地檢長博徹思（Chesa Boudin）、市議員陳詩敏、前市議員鄧式美、以及社區領袖方小龍、李曹玉娟、謝國器等也有出席集會。此前紅遍網路的「雞毛掃說唱」，即亞裔婆婆們用粵語和英語唱Rap反仇恨，也是當天集會現場的節目亮點。