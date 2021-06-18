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加州修訂職場防疫令 完成接種免戴口罩

編譯組／美聯社沙加緬度17日電
加州職場安全與衛生標準委員會通過新職場防疫規定，已完成疫苗接種的勞工在職場無需再佩戴口罩。（美聯社）
加州職場安全與衛生標準委員會通過新職場防疫規定，已完成疫苗接種的勞工在職場無需再佩戴口罩。（美聯社）

加州監管單位17日批准經過修改的職場防疫規定，允許已完成新冠疫苗接種的雇員，在職場也可享有和下班後一樣不戴口罩的自由。

加州職場安全與衛生標準委員會（California Occupational Safety and Health Standards Board，簡稱Cal/OSHA）17日在一名委員缺席的情況下，以5比1票數通過新修訂的職場防疫規定。新職場防疫規定現在已符合15日開始生效的加州全面重開指南，解消大部分對已完成疫苗接種者的口罩規定。

加州州長紐森（Gavin Newsom）在Cal/OSHA通過新職場防疫規定後，立即簽署行政命令，豁免一般需要的10天法律審查程序。因此，新規會在呈交給州務卿後即刻生效。

Cal/OSHA衛生處副處長柏格（Eric Berg）表示，新規定適用於加州絕大部分職場，包括辦公室、工廠和零售商店，旨在確保勞工在企業恢復正常運作或接近正常運作後能受到保護。

現在起，除非爆發疫情，或在要求所有人佩戴口罩的特定場所，例如大眾交通系統和學校教室，已完成疫苗接種的勞工在職場無需再佩戴口罩、不必再保持社交距離，即使與感染者有密切接觸，也不需要再接受病毒檢測或進行隔離，除非出現患病症狀。

新規定要求，雇主必須確認並記錄在室內不戴口罩的雇員的確已完成疫苗接種。雇主有權要求雇員出示接種證明，也可允許雇員口頭報告疫苗接種狀況，但必須對後者做標記。

此外，雇主有權要求所有雇員繼續佩戴口罩，無論雇員是否已接種疫苗。已接種疫苗的雇員也享有繼續佩戴口罩、不受報復的權利。

要求修改職場防疫規定的商業團體認為，Cal/OSHA做出的改變還不夠，希望加州能依照最新的美國疾病防治中心（CDC）指南制定規定。

17日唯一對新規投出反對票的職場安全專家史塔克（Laura Stock）警告大家，疫情尚未結束。她說：「這裡存在著實際的後果：人們可能在職場感染病毒而生病或死亡。」

史塔克認為，新規取消了職場社交距離和間隔的規定，並允許雇員口頭報告疫苗接種狀況。而且過於依賴疫苗接種這個前提，顯然太過放鬆。

Cal/OSHA過去兩周兩度修改職場防疫規定，第一次提出的修正案遭到否決。修改後的提案因為要求同一空間所有員工都完成疫苗接種才可不戴口罩，又遭到廢除。

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