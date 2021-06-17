加州迎完全重啟 戴口罩「正常生活」成常態

雖然重啟後對於已打疫苗的人不強制戴口罩，但許多上健身房的人依然戴口罩運動。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 蔓延一年多，加州是全美第一個因新冠肺炎實施居家避疫的地區。在疫苗的普及之下，終於逐漸重啟，6月15日起完全重新開放經濟活動，取消大部分的防疫限制，不再需要維持社交距離、不對商業容納量做出特殊限制，並且放寬口罩 的要求。

依照新的規定，從15日開始不再強制要求已經接種疫苗的民眾在全部場合都須佩戴口罩。不過，在學校等部分場所，還是需要戴口罩。另外，雖然不再規定社交距離，並取消餐館、酒吧、超市、健身 房等場所的特殊人數限制，多數公共場所也正常開放，但許多場合可以看到人們還是謹慎地選擇戴口罩。

許多人在開放後，就等不及前往健身房、商場，以及餐廳，享受「正常生活」。住在聖荷西的陳文昌說，一年多來幾乎都在家裡的車庫運動，並且還在疫情最嚴重時，花了數百元買了一整組啞鈴與重量訓練的器械。但是，一個人在家健身鍛煉其實相當無趣，非常享受回到健身房的感覺。

他表示，家附近的健身房過去一年來其實也斷斷續續有跟著政府的規定開放，但是要求時常在改變，除了一直要戴口罩以外，有時是只能在戶外健身，有時則開放更衣間，一直到最近才開放了三溫暖。不過，他覺得還是全面開放比較舒服，而且明顯感覺人氣回籠，「現在去健身房，裡面運動的人數幾乎跟以前差不多了，不過，雖然口罩已經是選擇性的配戴，但許多人還是帶著口罩健身。」

他表示，跟著大家一起在同一室內運動還是比較有趣，可以碰到朋友，互相聊天與激勵。再一方面，大夥實在憋得太久了，

「面對面的見面才是人們所需要的，長時間在網路上面見面很無聊。」

隨著開放，許多餐廳也出現用餐的人潮。在桑尼維爾上班陳馨芳指出，出去吃飯本來就是社交生活中重要的一環，可惜過去一年多因為新冠肺炎而必須在家中。這兩天她到洛蓋阿圖市中心用餐，發現人潮明顯比先前多不少，可惜的是一些餐廳可能還在觀望，室內用餐區不一定有開放，還是得要露天吃飯。