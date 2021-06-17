我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.8%成人 完全接種疫苗

台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

矽谷失業率持續下降 將加速經濟復甦

編譯組╱灣區16日電
失業率持續下降，有助加速聖荷西經濟復甦。(圖取自聖荷西市中心協會臉書)
失業率持續下降，有助加速聖荷西經濟復甦。(圖取自聖荷西市中心協會臉書)

矽谷失業率在疫情期間、歷經雲霄飛車般高低起伏之後，目前正在下滑當中。但部分產業類別可能還需數年才能反彈。聖荷西經濟數據分析師耶爾瑪茲(Bige Yilmaz)表示，疫情之前，聖荷西失業率低於3%，經歷動盪一年之後，失業率現約為5.5%。

耶爾瑪茲指出，疫情前的就業情況穩定強健，但2020年4月受到疫情重擊、許多店家關閉，失業率曾攀升高達14.3%。2009年經濟蕭條時期，最糟糕失業率為12.3%。儘管科技公司在疫情期間擴張、科技業失業率下降，其他特定產業如零售業、個人服務、休閒與旅館等仍受到長時間關閉影響。她認為，只要沒有更多限制或關閉，就業情況沒有理由不好轉，經濟將開始復甦。

加州就業發展局勞工市場顧問查伊(Nima Chhay)表示，聖荷西、桑尼維爾、聖他克拉拉大都會地區的失業人數，已從2020年4月的12萬8700人，減少至2021年4月的5萬2300人。不過，聖荷西副市長瓊斯(Chappie Jones)表示，就業情況正朝向正確方向前進，商業重啟、民眾外出消費，公司考慮招聘。但挑戰仍存在，部分民眾擔心接觸病毒，有些勞工因領取失業救濟金而不求職。

「聖荷西市中心經濟復甦工作小組」(Greater Downtown San Jose Economic Recovery Task Force)成員羅森(Brendan Rawson)表示，疫情期間，聖荷西有超過50%流失工作職位在休閒與旅館產業。根據聖荷西市數據，該產業自2020年2月至20201年3月共失去4萬3600個工作。

聖荷西正採取步驟讓民眾重返職場。聖荷西市議會通過「一起重返」(Return Together)法令，強制要求旅館業者在重啟業務時，重新雇用員工。此外，旅館服務人員並非唯一受疫情影響的族群。

「聖荷西藝術倡導組織」(San Jose Arts Advocates)共同創辦人穆瑞埃雅(Ron Muriera)表示，疫情也重創表演藝術與創新文化社群，許多藝文機構做出縮減規模的困難決定，包括人事編制，許多機構採取線上活動以避免裁員。羅森指出，市府採取行動促進經濟活動，藝術、休閒與體育是推動市中心商業活動妙方。

聖荷西 疫情 就業

上一則

加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

下一則

加州迎完全重啟 戴口罩「正常生活」成常態

延伸閱讀

前屋崙大學體育主任孔亞 接任聖荷西州大任體育主任

前屋崙大學體育主任孔亞 接任聖荷西州大任體育主任
聖荷西2起凶殺案 相隔不到1小時 1死1傷

聖荷西2起凶殺案 相隔不到1小時 1死1傷

聖荷西卡車司機酒駕 倒車太快撞戶外用餐區 釀1死2傷

聖荷西卡車司機酒駕 倒車太快撞戶外用餐區 釀1死2傷
聖荷西購槍 擬強制買責任保險、錄影

聖荷西購槍 擬強制買責任保險、錄影
聖荷西3麵包店攜手 捐款對抗仇亞歪風

聖荷西3麵包店攜手 捐款對抗仇亞歪風

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25
數位疫苗接種認證系統可避免攜帶紙本疫苗卡的不便。（美聯社）

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

2021-06-16 00:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元
台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解