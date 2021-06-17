矽谷失業率持續下降 將加速經濟復甦

失業率持續下降，有助加速聖荷西經濟復甦。(圖取自聖荷西市中心協會臉書)

矽谷失業率在疫情 期間、歷經雲霄飛車般高低起伏之後，目前正在下滑當中。但部分產業類別可能還需數年才能反彈。聖荷西 經濟數據分析師耶爾瑪茲(Bige Yilmaz)表示，疫情之前，聖荷西失業率低於3%，經歷動盪一年之後，失業率現約為5.5%。

耶爾瑪茲指出，疫情前的就業 情況穩定強健，但2020年4月受到疫情重擊、許多店家關閉，失業率曾攀升高達14.3%。2009年經濟蕭條時期，最糟糕失業率為12.3%。儘管科技公司在疫情期間擴張、科技業失業率下降，其他特定產業如零售業、個人服務、休閒與旅館等仍受到長時間關閉影響。她認為，只要沒有更多限制或關閉，就業情況沒有理由不好轉，經濟將開始復甦。

加州就業發展局勞工市場顧問查伊(Nima Chhay)表示，聖荷西、桑尼維爾、聖他克拉拉大都會地區的失業人數，已從2020年4月的12萬8700人，減少至2021年4月的5萬2300人。不過，聖荷西副市長瓊斯(Chappie Jones)表示，就業情況正朝向正確方向前進，商業重啟、民眾外出消費，公司考慮招聘。但挑戰仍存在，部分民眾擔心接觸病毒，有些勞工因領取失業救濟金而不求職。

「聖荷西市中心經濟復甦工作小組」(Greater Downtown San Jose Economic Recovery Task Force)成員羅森(Brendan Rawson)表示，疫情期間，聖荷西有超過50%流失工作職位在休閒與旅館產業。根據聖荷西市數據，該產業自2020年2月至20201年3月共失去4萬3600個工作。

聖荷西正採取步驟讓民眾重返職場。聖荷西市議會通過「一起重返」(Return Together)法令，強制要求旅館業者在重啟業務時，重新雇用員工。此外，旅館服務人員並非唯一受疫情影響的族群。

「聖荷西藝術倡導組織」(San Jose Arts Advocates)共同創辦人穆瑞埃雅(Ron Muriera)表示，疫情也重創表演藝術與創新文化社群，許多藝文機構做出縮減規模的困難決定，包括人事編制，許多機構採取線上活動以避免裁員。羅森指出，市府採取行動促進經濟活動，藝術、休閒與體育是推動市中心商業活動妙方。