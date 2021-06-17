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蘋果採集全球58沙漠之沙 打造矽谷「海市蜃樓」

編譯組／庫比蒂諾16日電
蘋果公司公布將用世界上58個沙漠的沙子建造雕塑計畫。(美聯社)
蘋果公司公布將用世界上58個沙漠的沙子建造雕塑計畫。(美聯社)

2022年夏天，一個由全世界各地的58個沙漠的沙子製成的新公共藝術雕塑，將使蘋果園區遊客中心外的橄欖林煥然一新。

雕塑由蘇格蘭藝術家帕特森（Katie Paterson）和德國建築公司Zeller & Moye共同命名為 「海市蜃樓」，將由400個用沙漠沙子製成的純玻璃柱組成，形成三面透明的波浪狀墻壁，如同沙漠中的沙丘。

蘋果公司發言人萊希（Nick Leahy）說，雕塑這個耗資數百萬元的項目，涉及由數十名藝術家、建築師、地質學家和沙漠專家組成的團隊，其目的是在公司龐大的庫比蒂諾總部創造一個戶外公共空間。

「我們的目標是將地球上的沙漠都集中起來」，帕特森說。「使遊客能從東向西走過地球上的每個沙漠。我們將打造一個微型空間，把所有廣袤多樣的沙漠帶到蘋果園區」。

從世界上每一個沙漠中取沙，將其融化成玻璃，再在庫比蒂諾組裝，其中的功夫非同小可。

以英國Bristol皇家堡壘花園內的 「空洞」等大型設計而聞名的設計師帕特森說，這種規模的項目以前從沒有做過，需要全球層面的合作才能完成。

設計師莫耶（Moye）說，建築公司的計畫是將三段由玻璃柱組成的線條連接到一個中央空地，給這個空間提供三個 「主要入口。雕塑將有自由的形式，如小凹槽和袋狀空間，人們可以在其環繞中體驗靜謐」。

「我們正在以一種實驗性的方式使用這些材料」，莫耶說。「沙漠沙具有這種工匠品質，因為是鑄造玻璃，它將顯示出很多變化、形狀以及色差」。

蘋果公司歷來與世界領先的設計師、建築師和藝術家合作，製造其產品並建造其矽谷園區。這家科技公司耗資50億元、綽號為 「太空船」的新未來主義園區，世界上任一建築設計都無法與之媲美。園區由福斯特（Norman Foster）設計，於2017年4月向1萬2000多名員工開放。其中綠化面積占大約80%，種植了抗旱的樹木和庫比蒂諾本地的植物；主樓的中心庭院設有一個人工池塘。

這家科技巨頭希望借「海市蜃樓」為矽谷提供另一個好去處， 使人們在經歷了疫情帶來的與世隔絕後找回對客觀世界的感受。

雕塑 蘋果 矽谷

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