舊金山遭砍84歲婆婆康復中 出席活動謝關心

伍雷翠芳（左三）與李氏僑領合影。（僑社記者謝潤琴/攝影）

今年5月，舊金山 市中心發生惡性傷人事件，兩名華裔的女性，分別是84歲和63歲，在街頭遭砍傷。事件全程被監控錄像拍下，經英文電視媒體發佈之後引起廣泛討論。

其中一位受害者，84歲的伍雷翠芳婆婆，目前正在慢慢康復當中。她日前現身出席在華埠 的端午節 的慶祝活動，感謝大家對她的關心。

伍雷翠芳在華埠僑社很活躍，擔任過李氏公所的婦女部顧問，人稱「共樂嬸」。她的先生是李氏公所的顧問李共樂，已經離世。

5月初時，伍雷翠芳在舊金山Market街等車時，被54歲的嫌犯湯普森（Patrick Thompson）砍成重傷。當時刀傷嚴重，從她的手臂刺入到身體軀幹，傷及肺部。

案件引起社區和政界的高度關注。地檢長博徹思（Chesa Boudin）更是親自上陣出庭辯論，要求法庭收押嫌犯湯普森。

伍婆婆經過醫院搶救，情況好轉之後轉入康復中心，隨後在上周回到家中休養。端午節期間，隨著疫情的好轉，伍婆婆主動聯繫了李氏公所元老李彪，詢問能否出席端午的慶祝活動。李彪表示當然歡迎。當時伍婆婆的傷勢並未完全好，手臂因為刀傷仍然無法抬起來，同時還會有一些疼痛感。

李彪說，當時許多李氏公所的鄉親們看到伍婆婆回來，都鼓掌歡迎她，很高興，希望她早日康復。眾多李氏的僑領當天也出席活動與伍雷翠芳合影。

遇襲事件之後，伍婆婆的家人成立了GoFundme的眾籌募捐頁面，最終籌得了13萬5000多元。家人也在Gofundme上公佈了伍婆婆的病床照片、回家之後的照片更新等。

嫌犯湯普森目前在被關押候審當中。他被控企圖謀殺、襲擊等罪名。