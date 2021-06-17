非裔民權領袖傑克遜訪金山會亞裔 推族裔團結

前華協中心行政主任方小龍（左一）、傑克遜牧師（左二）、前市議員鄧式美（左三），以及彩虹促進的代表Butch Wing，一起出席為期三天的活動。（記者李晗/攝影）

著名的非裔民權領袖、牧師傑西．傑克遜（Jesse Jackson）造訪舊金山 ，展開為期三天的活動，傑克遜此行的目的是為推動亞裔 、非裔相互之間的族裔團結。

傑克遜生於1941年，在1960年便開始參與民權運動，並且在1980年代兩度參選總統。對於舊金山社區而言，傑克遜曾經在陳果仁（Vincent Chin）命案之後，與陳母一起在舊金山出席活動，為陳果仁事件發聲，爭取公義。

傑克遜在6月16日周三時接受中文媒體採訪時表示，川普時代有許多對於中國的污名化語言，因此導致在美華裔、亞裔社區蒙受攻擊。他指出，他在60年代推動的「彩虹促進」（Rainbow PUSH）運動，意味著各個族裔、各個膚色的人都應團結在一起，對抗歧視和不公。

本次傑克遜的舊金山行程還包括周四（今）在金美輪堂（Cameron House）的論壇，以及6月18日周五在花園角的集會活動。活動的海報上也有將佛洛依德（Floyd George）與陳果仁的照片放在一起。

所謂的陳果仁命案，指的是一樁震驚全美的暴力凶殺案。陳果仁生於中國廣東，是一名孤兒，後來被一對華裔移民夫婦收養，在美國 長大。1982年，當時美國反日情緒高漲，27歲的陳果仁在底特律與兩名白人發生爭執，有說法稱當時陳果仁被視為是日本人，遭到歧視挑釁。爭執期間陳果仁遭到毒打，隨後死亡。事件引起種族仇恨、仇視亞裔的巨大爭論，也因為案件的「輕判」，掀起了亞太裔在美國的民權運動。

1983年，傑克遜與陳果仁的養母陳余瓊芳（Lily Chin），以及眾多舊金山社區人士都有在舊金山華埠舉行活動，為陳果仁爭取公義。根據照片可見，時任亞洲法律聯會的律師、後來的舊金山市長李孟賢都有出席活動。

將近40年之後的今天，前市議員鄧式美，前華協中心行政主任方小龍，以及中華文化中心、華人進步會再次組織了這個活動。華人進步會的資深顧問陳小焱表示，本次的系列活動雖然大家說著不同語言，有著不同膚色，但是傳遞的信息都是一樣的，就是希望推動族裔團結。