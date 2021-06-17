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舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀、腿多處刀傷

記者李晗／舊金山報導
警方封鎖案發現場。（視頻截圖）
警方封鎖案發現場。（視頻截圖）

舊金山再有華裔長者女性遭遇襲擊。一名94歲的華裔婆婆據悉在舊金山田德隆區（Tenderloin）附近被人用刀砍傷，送院治療，暫時沒有生命危險。警方已經逮捕一名涉案嫌犯。

根據警方描述，案發時間大約是16日上午10時15分左右，地點是位於Post街800號路段，也就是田德隆區的北面。警方接報到場之後，發現一名94歲的亞裔婆婆身上有多處刀傷，隨後醫療人員搶救並將婆婆送往醫院。警方說，婆婆料將能夠「生還」，即沒有生命危險。

事件在早晨時段就已經在民眾報案的手機軟體Citizen上流傳開來，當時Citizen上已經有部分的片段，以及警方、應急人員的電話錄音，並形容是一個95歲的華裔長者婆婆受到刀傷，且已經抓到人。隨後警局官方在下午的時候正式確認事件，並表示受害者是一位94歲的亞裔婆婆。Citizen上的視頻顯示，警方在現場拉起警戒線，以及有不少的警車。

消息來源顯示，94歲的受害者是一名講粵語的華裔女性，當時她受的傷包括有臀部和腿上的刀傷，拉傷，還有在跌倒的時候撞傷頭部。婆婆被送往舊金山總醫院搶救。社區青年中心（CYC）也在積極聯絡受害者家屬，提供援助。

案發之後不久，警方就逮捕了涉案嫌犯——35歲的考伊奇（Daniel Cauich）。他暫時被控企圖謀殺等重罪，被收押當中。考伊奇的過往犯罪紀錄也被挖出，包括曾經被控謀殺、爆竊等。經過Google搜索，就能找到許多的有關考伊奇的新聞報導或者警方通訊報告。考伊奇的罪名中也包括違反保釋條例（probation violation）。

近來連環發生的亞裔長者遭到襲擊的案件，引發全美範圍內的「停止亞裔仇恨」（Stop Asian Hate）的運動。上個月初同樣在舊金山街頭發生砍人事件，受害者包括一名84歲的華裔婆婆。

舊金山市長布里德（London Breed）也針對事件作出聲明，表示不會容忍這類針對長者、傷害長者的犯罪。她也感謝警方的迅速行動抓捕嫌犯，心繫受害婆婆。

案發現場在舊金山Post街。（視頻截圖）
案發現場在舊金山Post街。（視頻截圖）

舊金山 華裔 亞裔

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