金州勇士屋崙舊球館 或引進WNBA球隊

屋崙可能租賃原有的甲骨文球館（現在叫 Oakland Arena），考慮引進一支新的WNBA女子職業籃球隊。(本報檔案照)

屋崙 副市長、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）發表聲明表示，位於屋崙的非裔 體育和娛樂集團（African American Sports and Entertainment Group）考慮購買獲得屋崙競技場內的部分所有權，同時，正在與屋崙-阿拉米達縣競技場管理局談判，希望租賃原有的甲骨文球館（現在叫 Oakland Arena），考慮引進一支新的WNBA女子職業籃球隊。

卡普蘭說，如果非裔體育和娛樂集團的相關條款，得到市議會批准，將可以緩解非裔實體缺乏商業、投標機會等問題。此外，屋崙最大的公共用地授予非裔開發集團，在城市169年的歷史上也是首次。屋崙競技場原來有三支大聯盟職業球隊，其中，金州勇士將甲骨文球場作為主場，五年奪得三個冠軍，但現已搬遷到舊金山。美式足球隊突襲者（Raiders）和運動家職棒隊（Oakland Athletics）本來共用球場，前者搬遷到拉斯維加斯，而運動家因為在屋崙港霍華德碼頭（Howard Terminal）擬投資10億的新球館建設進展不順，處於僵局狀態，但也表示探索搬遷到其他城市的可能性。

非裔體育和娛樂集團在尋求購買屋崙體育館綜合體50%權益的過程中，最近取得了一項重要進展，市議會規則委員會投票決定將該集團相關條款表提交給市議會全體成員表決。卡普蘭說，很高興大家對在屋崙競技場進行重要開發有如此大的興趣，這將提供就業 機會、收入和社區的積極性，希望在市議會夏季休會前取得進展。

非裔體育和娛樂集團合夥人斯柯特（Shonda Scott）等人提議，增加一支WNBA球隊。他是屋崙人，也是第四代企業主，360整體概念公司的首席執行官，也是屋崙著名的聖名中學（Holy Names High School）的前女子籃球隊隊員。非裔體育和娛樂集團已與30多個社區團體，包括信仰機構、勞工組織、公民領袖和就業發展組織等會過面，他們都一致支持該集團的經濟發展計畫使命。

卡普蘭表示，將WNBA球隊帶到屋崙標誌著職業體育未來的重大勝利。WNBA聯盟幫助提升女性地位，是全國範圍內最受歡迎的多樣性和包容性品牌之一。