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格林、里拉德 將代表美國男籃參戰東京奧運會

記者劉先進／屋崙報導
勇士前鋒、三屆總冠軍得主格林承諾，將代表美國男籃，征戰在7月舉行的東京奧運會。（記者劉先進／攝影）
勇士前鋒、三屆總冠軍得主格林承諾，將代表美國男籃，征戰在7月舉行的東京奧運會。（記者劉先進／攝影）

The Athletic王牌體育記者查拉尼亞（Shams Charania）15日報導，勇士前鋒、三屆總冠軍得主格林，和屋崙長大的波特蘭拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）均承諾，願代表美國男籃征戰將在7月舉行的「2020年東京奧運會」（奧運會因疫情延遲一年，但名稱還使用2020年）。

這將是里拉德第一次參加奧運會。他曾考慮加入2016年男籃夢之隊，去里約參加奧運會，但為了康復2015到2016賽季所患的足底筋膜炎而放棄。這一年的奧運會，當時還在雷霆的杜蘭特，勇士的湯普森、格林都有參加，柯瑞因傷錯過。美國隊最終奪冠。杜蘭特隨後加盟勇士，幫助勇士奪得兩個總冠軍。柯瑞目前還未確定是否參加奧運會。

聖安東尼奧馬刺主教練波波維奇（Gregg Popovich）將擔任美國男籃的主教練。他曾在2004年奧運會上作為布朗（Larry Brown）的助理教練贏得了一枚銅牌。

美國男籃的名單預計將在6月下旬確定，訓練營定於7月6日在拉斯維加斯開始。奧運會計畫7月23日在東京開始。7月25日舉行男子籃球比賽。

東京奧運 勇士 美國

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