加州150萬元疫苗大獎 10位贏家1人在灣區

15日加州 重啟當天，州長紐森 出現在好萊塢環球影城，在主題樂園的變形金剛 (Optimus Prime) 與小黃人 (minions) 等卡通人物陪同下，抽出10名新冠肺炎疫苗 獎得主。15日抽獎活動，每個中獎者獎金高達150萬元，是加州疫苗獎金最高的一次。紐森完成這次抽獎高潮後，結束數周來鼓勵民眾接種疫苗的樂透活動。

加州過去幾周的疫苗抽獎活動，大部分獎金得主來自灣區，然而15日抽獎結果，灣區只出現一名來自馬連縣的幸運者。10名獎金得主中，有四位來自洛杉磯縣，河邊縣 (Riverside) 、聖塔芭芭拉縣 (Santa Barbara) 、沙加緬度縣、史丹尼斯勞斯縣 (Stanislaus) ，以及范杜拉縣 (Ventura) 各有一人中獎。

加州前數周共抽出30名新冠疫苗樂透得主，其中約三分之一來自灣區。

根據加州疫苗樂透計畫，加州除了州長、獄中囚犯、加州樂透局員工外，凡是接種過一次疫苗者，皆有中獎機會。根據這項計畫，加州總共約有22萬民眾自動得到抽獎機會。

加州接種疫苗者，主要集中於都會區，鄉下地區民眾接種疫苗意願較低。根據統計，加州已接種疫苗民眾有26%是洛杉磯縣居民，南灣的聖他克拉拉縣與阿拉米達縣各佔6%、5%。但是，33個小縣的接種疫苗民眾，總共才佔5.7%。然而疫苗樂透抽獎自有天數，鄉下地區的史丹尼斯勞斯縣只有加州1.1%接種疫苗民眾，15日當天卻出現一名得獎幸運者。

加州沿海地區城市疫苗接種率高，前兩次接種疫苗樂透得主中，不少來自這些城市。州府為了鼓勵民眾接種，從五月底開始，也推出接種疫苗得到一張50元禮品卡活動。美國有些州如俄勒岡州 (Oregon) 等，則加強在民眾接種疫苗意願低的縣推行接種疫苗獎金活動。

加州如推行類似俄勒岡州所實行的辦法。鄉村地區的縣居民中獎機率將高於沿海城市。聖他克拉拉大學數學教授歐斯卓烏 (Daniel Ostrov) 說，加州宇巴縣至少接種一次以上疫苗的12歲以上民眾只有39%。反之，舊金山縣接種過疫苗民眾高達約80%。如果樂透獎金目地是鼓勵低接種率地區民眾前往接種疫苗，那麼獎金設計應該是給予宇巴縣居民更多中獎機會。

雖然樂透抽獎活動已告一段落，前往接種疫苗民眾仍可取得50元的禮品卡。紐森說，有些行業如警消人員接種疫苗意願低，州府將與專業人員合作，說服他們體會到接種疫苗的安全性與重要性。