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金山重啟首日 亞裔縣警長巡邏華埠 力保治安

記者李晗 / 舊金山報導
警局長譚保羅·宮本造訪華埠金門幸運籤語餅店。（記者李晗 / 攝影）
警局長譚保羅·宮本造訪華埠金門幸運籤語餅店。（記者李晗 / 攝影）

中日混血的舊金山縣警局局長（Sheriff）譚保羅·宮本（Paul Miyamoto），在經濟重啟的第一天特別來到華埠「巡邏」，拜會商戶，表示會力保華埠的治安，增強民眾對治安的信心。

縣警局平時主要負責監獄、法庭的治安，與舊金山市警察局（SFPD）巡邏街頭、回應911報警電話等職責不同。在華埠，縣警局主要是協助市警察局巡邏，主要的治安問題仍然還是交由市警局。

具有華裔血統的宮本表示，非常期待和華埠社區一起重新出發。他說，今天來到舊金山華埠，看到華埠正在重啟，商店開門營業迎接客人，希望能夠有更多的人來到這裡消費，推動本地的商業發展，度過難關。

要實現這一目標，重要的一點就是要讓「大家都覺得安全」，宮本警長說。他指出，因為現在民眾已經等待出門消費很久了，而且舊金山華埠具有「韌性的」（resilient）特質，因此希望大家能夠加大宣傳力度，讓華埠重新煥發生機。

華埠商戶期待華埠的經濟復甦。（記者李晗 / 攝影）
華埠商戶期待華埠的經濟復甦。（記者李晗 / 攝影）

近期針對亞太裔的仇恨罪案增多，宮本說，仇恨和歧視的確還在，因此保持安全、讓民眾對治安恢復信心很重要。

當天華埠重啟發佈會吸引大量媒體，都聚集在華埠金門幸運籤語餅店門口採訪。店主陳展明在受訪時也期待華埠復甦和治安好轉。金門幸運籤語餅店也是遊客熱愛的景點之一，是眾多明星名人政界官員到華埠必須造訪的地點。

宮本也回應了近來各方一直熱議的「減少警察經費」（defunding the police）的爭議。他指出，從去年開始執法部門的預算就有相應減少，這的確會造成一些挑戰。他希望這些減少的預算可以投入社區資源服務，局方也會和議會、市長密切合作，確保從警局中砍掉的預算，能夠回到社區。

華埠 舊金山 警察

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