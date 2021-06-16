華翁公交車遇襲 嫌犯被控多項重罪…未含仇恨犯罪

華人林伯此前乘坐公交車，被人襲擊重傷。（本報資料圖）

來自廣東、68歲的華人阿伯林華振，此前在屋崙 美麗湖附近乘坐公交車時，遭人用拐杖莫名連續擊中頭部，被打得頭破血流，連背包內的車票都被血跡染紅。事發後臉上縫了多針，視力一度受影響。記者15日從阿拉米達縣監獄系統獲悉，39歲的嫌犯弗格森（Michael Ferguson）已被捕，保釋金為17萬5000元。其被起訴的罪行有襲擊造成重傷、保釋期間犯下重罪等，但卻沒有被指控仇恨犯罪 。阿拉米達縣警表示，仇恨犯罪通常難以證明，不能因為受害者是亞裔就指控犯下這一罪行。

阿縣在線監獄系統的資訊說，弗格森5月4日被捕，遭指控保釋或釋放期間犯下重罪，故意抗拒、拖延或阻礙警員執行公務，使用致命武器攻擊，暴力犯罪，襲擊造成人身傷害，二級入室盜竊，超過950元的重大盜竊罪、違規持有槍枝彈藥罪等。

涉嫌在公交車上毆打華人阿伯的39歲嫌犯弗格森（Michael Ferguson）已被捕，保釋金為17萬5000元。（阿拉米達縣警供圖）

縣警：仇恨犯罪難證明

阿拉米達縣警辦公室發言人凱利（Ray Kelly）表示，雖然並不清楚，林先生在公交車上被襲擊一案中，為何沒有起訴仇恨犯罪。但通常，起訴仇恨犯罪，必須要表明因為基於種族或某種偏見原因才攻擊受害者。比如，嫌犯在犯罪時說一些貶低某個種族的話語。法庭上要證明這一點，但有時很難證明，「因為你不可能去閱讀某人的大腦，知道他的行為存在一定偏見。受害者是亞裔，且被攻擊，並不意味著一定是仇恨犯罪行為。」

此前，屋崙華埠 商會主席陳錫澎，被25歲的嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）從背後集中頭部，嫌犯口中辱罵種族主義詞彙。他被控仇恨犯罪和襲擊重罪。這也是屋崙華埠首個被指控仇恨犯罪的案件。

聯邦判仇恨犯罪可關10年

目前，屋崙、阿拉米達縣和聯邦調查局（FBI），都有專門人員或部門處理仇恨犯罪。聯調局甚至將處理仇恨犯罪作為最優先事項之一。在屋崙警局的刑事調查人員中，有專門的會說國語的探員調查仇恨犯罪。阿拉米達縣地檢處成立了一個特別響應小組來處理這些犯罪。

聯調局舊金山分局主管費爾(Craig Fair)對本報表示，市民可致電(415) 553-7400或登錄網址https://tips.fbi.gov/舉報仇恨犯罪。一般來說，加州地方檢察官起訴涉及仇恨犯罪時，通常嫌疑人犯下基礎罪行，比如襲擊、縱火或損壞財產，地檢官可以加重指控仇恨犯罪。但有些時候，嫌疑人犯下基礎罪行，卻不能加控仇恨犯罪。而聯邦層級有眾多仇恨犯罪法規，司法部只要證明基於偏見的犯罪存在，就可依據法規起訴。若被聯邦定罪仇恨犯罪，嫌疑人可被判刑10年以上，有些案件的懲罰，甚至遠超10年。

聯調局的官網則提醒說，如果是遇到緊急情況，還是要向致電911報告。