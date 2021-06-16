我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

加州大學新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

華翁公交車遇襲 嫌犯被控多項重罪…未含仇恨犯罪

記者劉先進／屋崙報導
華人林伯此前乘坐公交車，被人襲擊重傷。（本報資料圖）
華人林伯此前乘坐公交車，被人襲擊重傷。（本報資料圖）

來自廣東、68歲的華人阿伯林華振，此前在屋崙美麗湖附近乘坐公交車時，遭人用拐杖莫名連續擊中頭部，被打得頭破血流，連背包內的車票都被血跡染紅。事發後臉上縫了多針，視力一度受影響。記者15日從阿拉米達縣監獄系統獲悉，39歲的嫌犯弗格森（Michael Ferguson）已被捕，保釋金為17萬5000元。其被起訴的罪行有襲擊造成重傷、保釋期間犯下重罪等，但卻沒有被指控仇恨犯罪。阿拉米達縣警表示，仇恨犯罪通常難以證明，不能因為受害者是亞裔就指控犯下這一罪行。

阿縣在線監獄系統的資訊說，弗格森5月4日被捕，遭指控保釋或釋放期間犯下重罪，故意抗拒、拖延或阻礙警員執行公務，使用致命武器攻擊，暴力犯罪，襲擊造成人身傷害，二級入室盜竊，超過950元的重大盜竊罪、違規持有槍枝彈藥罪等。

涉嫌在公交車上毆打華人阿伯的39歲嫌犯弗格森（Michael Ferguson）...
涉嫌在公交車上毆打華人阿伯的39歲嫌犯弗格森（Michael Ferguson）已被捕，保釋金為17萬5000元。（阿拉米達縣警供圖）

縣警：仇恨犯罪難證明

阿拉米達縣警辦公室發言人凱利（Ray Kelly）表示，雖然並不清楚，林先生在公交車上被襲擊一案中，為何沒有起訴仇恨犯罪。但通常，起訴仇恨犯罪，必須要表明因為基於種族或某種偏見原因才攻擊受害者。比如，嫌犯在犯罪時說一些貶低某個種族的話語。法庭上要證明這一點，但有時很難證明，「因為你不可能去閱讀某人的大腦，知道他的行為存在一定偏見。受害者是亞裔，且被攻擊，並不意味著一定是仇恨犯罪行為。」

此前，屋崙華埠商會主席陳錫澎，被25歲的嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）從背後集中頭部，嫌犯口中辱罵種族主義詞彙。他被控仇恨犯罪和襲擊重罪。這也是屋崙華埠首個被指控仇恨犯罪的案件。

聯邦判仇恨犯罪可關10年

目前，屋崙、阿拉米達縣和聯邦調查局（FBI），都有專門人員或部門處理仇恨犯罪。聯調局甚至將處理仇恨犯罪作為最優先事項之一。在屋崙警局的刑事調查人員中，有專門的會說國語的探員調查仇恨犯罪。阿拉米達縣地檢處成立了一個特別響應小組來處理這些犯罪。

聯調局舊金山分局主管費爾(Craig Fair)對本報表示，市民可致電(415) 553-7400或登錄網址https://tips.fbi.gov/舉報仇恨犯罪。一般來說，加州地方檢察官起訴涉及仇恨犯罪時，通常嫌疑人犯下基礎罪行，比如襲擊、縱火或損壞財產，地檢官可以加重指控仇恨犯罪。但有些時候，嫌疑人犯下基礎罪行，卻不能加控仇恨犯罪。而聯邦層級有眾多仇恨犯罪法規，司法部只要證明基於偏見的犯罪存在，就可依據法規起訴。若被聯邦定罪仇恨犯罪，嫌疑人可被判刑10年以上，有些案件的懲罰，甚至遠超10年。

聯調局的官網則提醒說，如果是遇到緊急情況，還是要向致電911報告。

仇恨犯罪 屋崙 華埠

上一則

多個團體商家組「團結舊金山」 提供遇歧視長者庇護所

下一則

灣區本周熱浪來襲 部分地區氣溫可高達110度

延伸閱讀

薛麗比反對刪屋崙警局經費 槓上市議員

薛麗比反對刪屋崙警局經費 槓上市議員
反對刪舊金山屋崙警局經費 市長薛麗比槓市議員

反對刪舊金山屋崙警局經費 市長薛麗比槓市議員
前屋崙大學體育主任孔亞 接任聖荷西州大任體育主任

前屋崙大學體育主任孔亞 接任聖荷西州大任體育主任
屋崙華埠5月24日槍擊命案 警疑幫派糾紛

屋崙華埠5月24日槍擊命案 警疑幫派糾紛
屋崙義巡華埠「藍天使」慶祝父親節 市長派人與會

屋崙義巡華埠「藍天使」慶祝父親節 市長派人與會

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知