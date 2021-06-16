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多個團體商家組「團結舊金山」 提供遇歧視長者庇護所

記者李晗／舊金山報導
「團結舊金山」（Solidarity SF）致力為遭遇仇恨、歧視的長者們提供庇護場所。（聯盟提供）
「團結舊金山」（Solidarity SF）致力為遭遇仇恨、歧視的長者們提供庇護場所。（聯盟提供）

舊金山全市多個機構團體合作，提出一個新的聯盟，為遭遇仇恨、歧視的長者們提供庇護場所，其中尤其是為了幫助亞裔長者。

這個名為「團結舊金山」（Solidarity SF）的新聯盟，目前正在徵募商戶、非營利機構和其他社區組織（包括圖書館、老年與殘障資源中心等），來成為這個聯盟的一部分。聯盟致力為在舊金山行走時遭遇仇恨或騷擾的民眾，提供庇護和支持。

「團結舊金山」的參與者，將會同意在窗戶上張貼貼紙，表明他們屬於「團結舊金山」聯盟的一員，這樣子有人需要避風港、庇護場所的時候，就可以進入。此外，聯盟也要求企業主與員工一起審閱「團結舊金山」工具包中的資料；尊重、富有同情、誠實地對待所有向您尋求協助的人員；關注受到騷擾的人員；在採取行動之前，先詢問他們希望您怎麼做，並確保您採取的每個行動都以支持他們為重點。

眾多政界、社區成員出席發佈會，推動這個「團結舊金山」（Solidarity SF...
眾多政界、社區成員出席發佈會，推動這個「團結舊金山」（Solidarity SF）的新聯盟。（視頻截圖）

6月15日，舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin），市議員馬兆明，市府經濟與勞動力發展局項目經理陳嘉霖，以及括老齡研究所（Institute on Aging）等成員出席發佈會，推廣這個新的聯盟。眾多政府機構參與了這個新聯盟的成立，包括舊金山警察局（SFPD）、社會服務局（HSA）、舊金山地檢處受害者服務部、人權委員會，以及多個社區團體，包括亞太法律外展處（API Legal Outreach），外日落區商戶及專業人員協會（Outer Sunset Merchant and Professional Association）等。

如果想要註冊參與這個聯盟的商家，以及更多的詳情，可見網站：https://www.ioaging.org/solidaritySF。

舊金山 庇護 警察

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