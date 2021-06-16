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舊金山芬太尼濫用嚴重 急診室1天至少處理10例

編譯組╱灣區15日電
舊金山警方破獲大量芬太尼毒品、贓款、槍械。(舊金山警局）
舊金山警方破獲大量芬太尼毒品、贓款、槍械。(舊金山警局）

查克柏格舊金山總醫院 (Zuckerberg San Francisco General Hospital) 急診醫學主任寇維爾醫師 (Dr. Christopher Cowell) 說，他們每天在急診室必須處理10宗到15宗類鴉片藥物芬太尼引起的緊急病例。病人來自各行各業，有律師、職業運動家、毒品販子、青少年，甚至小孩都有。他們來自不同族裔，情況非常嚴重。

他說，大部分的病人都是使用芬太尼，突然間昏迷不醒，被救護車送來醫院急診室搶救。大部分的病人都處於昏睡狀態，無法喚醒他們。有些同時使用芬太尼與冰毒 (methamphetamine) 者則躁動不安，無法安靜下來。

寇維爾說，一般急診醫師使用一種Narcan藥物讓芬太尼中毒病人服用，避免他們突然暴斃。病人服用Narcan後，一般都會大量出汗、嘔吐。

專家表示，類鴉片藥物危機是目前醫學界面臨的最大挑戰之一，其中以芬太尼用量過度，依賴芬太尼問題最為嚴重。芬太尼氾濫程度前所未見，改變整個毒品市場。

根據專家，芬太尼是一種強烈的綜合類鴉片類藥物，比嗎啡 (morphine) 強50倍到100倍。與一般類鴉片類藥物一樣，芬太尼是一種呼吸抑制劑，因此可以妨礙人的呼吸能力。

舊金山芬太尼氾濫問題10年前就有，2018年之後情況急速惡化，非法芬太尼充斥毒品市場。芬太尼上癮或使用過量情形大幅飆升。寇維爾醫師說，大部分急診室病人都是無意間使用芬太尼。因為有些毒品藥物滲雜芬太尼，他們不知不覺中過量服用。

根據舊金山法醫，就目前情況來看，2021年舊金山過量使用芬太尼死亡人數將創下新紀錄。從2021年元月到4月，舊金山共有252人死於使用藥物過量，其中182人死於過量使用芬太尼。舊金山去年同期，藥物過量死亡人數為181人。

這252名使用藥物過量死者中，50%為白人，非洲裔、西語裔、亞裔分別佔28%、15%、2%。

舊金山警局日前新聞發布稱，今年年初以來，以登記248名銷售、私藏危險毒品人士入案，查收10萬4000元毒品交易贓款，並查收17磅芬太尼、一磅以上古柯鹹 (cocaine) 、五磅快克可卡因 (crack cocaine) ，以及10磅以上冰毒 (methamphetamine) 。

警方6月初於屋崙三個不同的地方破獲大型毒品交易處，查收16磅以上芬太尼。舊金山警長史考特說，屋崙破獲的芬太尼量足以毀滅四倍以上的舊金山人口。過量使用毒品中，芬太尼是罪魁禍首，過量使用芬太尼致死事件，舊金山到處都是。

舊金山 毒品 屋崙

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