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疫情趨緩 李維體育場疫苗接種站24日功成身退

記者李榮／聖荷西報導
隨著疫苗普及、疫情的趨緩，李維體育場的大型接種站將退場。（記者李榮／攝影）
隨著疫苗普及、疫情的趨緩，李維體育場的大型接種站將退場。（記者李榮／攝影）

為協助抑制新冠肺炎（COVID-19）疫情，舊金山49人隊和聖他克拉拉縣數月來合作於李維體育場設立疫苗站，由聖克拉拉谷醫療中心與診所替居民施打新冠肺炎疫苗。不過，隨著疫情的趨緩，聖他克拉拉縣宣布，位於李維體育場的大規模疫苗接種站將於6月24日正式退場。

聖他克拉拉縣府指出，現在對於疫情前景已經樂觀，每10萬人中，病例數降至每天2例以下。另外，縣內已有近80%的12歲及以上縣居民，至少接種了一劑疫苗。由於疫苗供應充足，對大規模疫苗接種站的需求也逐漸減少，因此聖他克拉拉縣著手縮減大規模疫苗接種地點。

然而縣府指出，關注社區的小型的疫苗接種點仍將繼續，服務尚未接種疫苗的民眾。

聖他克拉拉縣府表示，李維體育場自2月初起作為聖他克拉拉縣居民和在聖他克拉拉縣工作者的旗艦級、大規模疫苗接種場所，幫助加快了聖克拉拉縣的疫苗接種率，也讓社區能安全地重新開放。事實上，李維體育場是加州容量最高的疫苗接種場所之一，在4月中旬達到高峰時，每天為近1萬2000人接種疫苗。截至6月13日為止，李維體育場已替人接種了超過35萬劑新冠肺炎疫苗。

聖克拉拉谷醫療中心副主任醫師Jennifer Tong博士指出，自從2020年12月初、聖他克拉拉縣的疫苗接種工作開始以來，大家已經一起完成許多工作。由於與49人隊等組織的合作，聖他克拉拉縣成為全國疫苗接種率最高的縣之一。聖他克拉拉縣將繼續調整疫苗接種計畫，以滿足社區不斷變化的需求，「但毫無疑問，李維體育場的場地在讓我們走到這一步的過程中，發揮了關鍵作用。」

49人隊主席吉多（Al Guido）表示，球隊認為在幫助保護社區免受新冠肺炎的侵害方面發揮了非常重要的角色，大家感到驕傲，「我們要感謝所有參與此一進程的人。數百名醫護人員和支持人員在李維體育場疫苗接種現場發揮了關鍵作用。這是一次重要的行動，我們非常感謝大家對社區的付出。」

聖他克拉拉縣員查維茲（Cindy Chavez）也指出，聖他克拉拉縣非常感謝與49人隊的夥伴關係，使得數十萬的聖他克拉拉縣居民與工作者能順利接種疫苗。而對於那些尚未接種疫苗的人，建議可以上網尋找疫苗的接種地點，網址：sccfreevax.org。

縣府也表示，在體育場疫苗接種站關閉後，如果有民眾是在體育場接種了兩劑量的第一劑疫苗，但是還沒有接種第二劑，可以在聖他克拉拉縣任何一個地點，預約第二劑疫苗的接種。

疫苗 新冠肺炎 疫情

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