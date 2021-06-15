「完成接種員工 無需戴口罩」規定若通過 紐森將簽署

紐森承諾將簽署行政命令，讓完成接種疫苗員工可不用戴口罩。(美聯社)

加州 長紐森 (Gavin Newsom) 14日承諾，一旦加州工作場所監管機構17日(周四)對通過有關工作場所戴口罩 的新規定，他就將簽署行政命令，讓完全接種疫苗 的員工無需戴口罩。

加州職業安全與健康管理局(Cal/OSHA)曾表示，預計將採用上周發布的規則，允許完全接種疫苗的員工去除口罩。而未接種疫苗的員工則將繼續戴口罩。 Cal/OSHA 的這些規定將與加州15日重新開放的指導方針保持一致。

根據現行規定，至少在17日之前，所有加州員工在室內仍必須戴口罩。

如果沒有紐森的行政命令，Cal/OSHA的相關規定要到6月28日左右才會生效，也就是要再晚兩個星期。在此期間，工作場所將按照與加州大多數其他室內場所的指導方針不同的規則運作。

紐森的命令如果立即生效，會將這一差距縮短到只有兩天。

紐森還表示，他希望驗證工人的疫苗接種狀況是一個自我驗證的問題。 「你必須相信人們的真誠性。我們希望人們對此誠實」，他又說，「如果雇主願意，他們有權核實員工的是否完成接種」。 「最終，這將是我們希望正式採用的由Cal/OSHA所採納的程序」。

然而，包含Cal/OSHA 在內的加州勞資關係局上周表示，「如果員工在室內不戴口罩，雇主必須核實並記錄完全接種疫苗的員工的疫苗接種情況」。

目前尚不清楚州長的聲明與加州/職業安全與健康管理局規則之間的明顯衝突將如何解決。

Cal/OSHA 還表示，雇主必須為未接種疫苗的員工提供口罩。紐森補充說，加州政府將向企業提供大量口罩，供未接種疫苗的員工使用。

Cal/OSHA 董事會因一系列進退失據的決定而受到抨擊。這些決定與加州的重新開放計畫相衝突。加州計畫允許接種疫苗的人在大多數情況下，從15日開始摘下口罩。

兩周前，Cal/OSHA董事會通過了有爭議的規定，要求所有員工，無論是否接種疫苗，如果房間內有人未接種疫苗，所有人都必須戴口罩。這項規定在雇主和員工中製造混亂和不確定性。在紐森和商業團體的壓力下，董事會上周取消了這項規定。

儘管在 Cal/OSHA 董事會會議期間，商界領袖抨擊該機構的最初的規定比加州重新開放計畫更嚴格，但另一方面，勞工權益倡導者卻支持工作場所繼續對口罩的要求，理由是危險的 COVID 變種，和許多員工尚未接種疫苗，以及某些雇主可能不擇手段違反規則。

加州衛生與公共服務廳長加利( Mark Ghaly)上周宣布，根據與工作場所規則分開的州公共衛生指南，已接種完全疫苗的加州人無需在公共場合戴口罩。但公共交通工具、學校室內和類似的青少年情況除外。並且在醫療機構，包括護理設施、遊民收容所和避暑設施。加利曾表示，企業可以對顧客使用榮譽系統(honor System)。